Honing is van grote waarde in het ziekenhuis Almelo

Honing is heerlijk als broodbeleg of als zoetmiddel, maar ook toegepast als wondzalf blijkt dit oeroude natuurproduct van de bij van grote waarde te zijn.



In de medische wereld komen oeroude therapieŽn steeds meer in beeld. Dit komt onder meer door toename van de resistentie van bacteriŽn en de kosten aan wondverzorgingsmaterialen en antibiotica. Een van die oeroude alternatieve geneeswijzen grijpt terug naar de helende werking van honing als wondzalf. Het natuurproduct stimuleert op verschillende manieren het genezingsproces.



Wonden

Wondconsulent Erik Manning van het ZGT ziet bijna dagelijks de goede effecten van honing bij open, geÔnfecteerde wonden. Hij vertelt hoe hij hiermee in aanraking kwam. "In 1999 volgde ik een tweejarige opleiding bij de gerenommeerde Wound Healing Research Unit van de universiteit in Cardiff, Wales. Daar kwam ik in contact met professor in de microbiologie Rose Cooper. Ze is gefascineerd door honing en heeft veel onderzoek gedaan naar de werking ervan. In alle onderzoeken, eveneens in die van andere wetenschappers, kwam hetzelfde naar voren: honing blijkt over optimale kwaliteiten te beschikken als wondverband."



Voet

In de spreekkamer van de wondpolikliniek trekt patiŽnt Schuurman zijn schoenen uit. Boven op zijn voet openbaart zich een open wond die maar niet wil helen. Wanneer patiŽnt en wondconsulent goed zijn geÔnstalleerd, pakt Manning een spuitje met medicinale honing en brengt dit aan op de wond van de patiŽnt. De honing verspreidt zich, met een beetje hulp van de wondconsulent, over de aangedane plek waarna hij wordt afgedekt.



Wondverband

Sinds een week gebruikt Schuurman, op advies van Manning, medicinale honing als wondverband. Na deze ene week ziet de wond er al heel anders uit, volgens beide heren. De plek is schoon en niet meer zo onrustig. De patiŽnt moet een keer per dag de wond schoonmaken en de honing aanbrengen. Tussentijds is er de periodieke controle bij de wondpoli.



Glucose

"Wij gebruiken medicinale honing, maar de honing van de imker om de hoek werkt net zo goed", weet Manning. "Honing bevat veel suikers, onder meer glucose en fructose. De suikers houden de wond vochtig door wondvocht aan te trekken. Dit bevordert het dichtgroeien van de wond."



Enzym

Daarnaast heeft de glucose een belangrijke taak bij het te lijf gaan van de wondinfectie. Honing heeft een hoge osmoraliteit, waardoor vocht uit de bacteriŽn wordt onttrokken, zodat ze niet kunnen groeien. Het antibacteriŽle enzym glucose-oxidase uit het speeksel van de bijen zet deze glucose om in onder meer waterstofperoxide. "Deze dosis is superklein, maar groot genoeg om bacteriŽn te doden en daarnaast veel te klein om schade te veroorzaken aan de herstellende wond of de huid eromheen", vult Manning aan.



Huidinfecties

Veel patiŽnten hebben baat bij deze behandelmethode. Met name diabetici zijn ermee geholpen, omdat zij vaak huidinfecties ontwikkelen. "De aantasting van de bloedvatwanden door de continue hoge bloedsuikerwaarden en de verminderde doorbloeding van de huid leiden tot een verminderde gevoeligheid van de huid door de zenuwaantasting", schetst vaatchirurg Boudewijn Reichmann. "Als bij een gezond mens bijvoorbeeld een schoen te krap zit, dan krijgt hij daar pijn en zal hij iets aan de oorzaak gaan doen. Maar een diabetespatiŽnt kan heel lang doorlopen met te krap schoeisel, wat uiteindelijk kan leiden tot open, geÔnfecteerde wonden. Een kwart van de diabeten krijgt hiermee te maken."



BacteriŽn

Dankbare reacties zijn er daarnaast van patiŽnten met een kankergezwel dat naar buiten is gegroeid. De uitwendige zweren veroorzaken een onaangename geur, waardoor de patiŽnt vaak binnenblijft uit angst voor vervelende opmerkingen. "Honing gaat de bacteriŽn in de geÔnfecteerde wonden te lijf en daarmee ook de vieze geur", zegt Manning. "Ik weet uit ervaring dat deze mensen dankzij deze behandeling weer naar buiten durven te gaan. Ook voor mensen met chronische wonden en doorligwonden is honing een uitkomst. Door de ontstekingsremmende werking van honing komt de wond tot rust en het genezingsproces sneller op gang."



ZGT

Collega Reichmann stond aan het begin van zijn loopbaan bij ZGT wel even raar te kijken van deze alternatieve therapie. "Ik kom uit het westen van Nederland en daar was het gebruik van honing bij wondbehandeling nog lang geen gemeengoed. Maar ik ben helemaal om. Het resultaat na gebruik van de honing zegt genoeg. Bovendien heeft honing geen bijwerkingen. Af en toe ervaart een patiŽnt een wat prikkelend gevoel na het aanbrengen van de honing, maar dat trekt vaak al snel weg."

