Levensechte robotbaby moet ouders met opvoedproblemen helpen

UTRECHT - Een babypop die alles doet wat een echt kindje ook doet: veel kleine kinderen dromen ervan. Zorgorganisatie De Rading in Utrecht gaat zo'n levensechte robotbaby geven aan mensen die problemen hebben met opvoeden. Door voor de pop te zorgen, kunnen ze bewijzen dat ze ook voor een echt kindje kunnen zorgen.



Het gaat voornamelijk om stellen of alleenstaande ouders waarvan het kind uit huis is geplaatst. Ze moeten vier of vijf dagen voor de robotbaby zorgen, en als ze dat goed afgaat kan er weer gekeken worden naar een mogelijk terugplaatsing. Klinkt simpel, maar dat is het niet. "De pop huilt en heeft regelmatig aandacht nodig", vertelt Veronique Groen van De Rading. "Ze zullen moeten ontdekken waardoor de baby getroost wordt, bijvoorbeeld door het geven van de fles of het verschonen van de luier."



Door talloze sensoren in de robot kan nauwkeurig gevolgd worden hoe er voor de 'baby' wordt gezorgd. "We kunnen zien of het nekje ondersteund wordt bij het optillen, of het flesje goed wordt gegeven, of de baby kans krijgt om een boertje te laten", aldus Groen. "Al die informatie wordt naar de computer gestuurd en daar kunnen wij het inzien."



De robotbaby kan ook gebruikt worden voor tieners met een kinderwens. De pop wordt nu nog niet uitgegeven, maar De Rading hoopt ze "zo snel mogelijk te gaan inzetten". "We hebben er heel veel zin in. En we zijn benieuwd naar de resultaten!"

Reacties

03-05-2018 16:14:58 Sjaak

Moderator



Toen onze oudste een week oud was en de kraamzuster afscheid nam zei ze: "Zo, en dan neem ik het kindje nu mee. In de plaats krijgen jullie een pop en als over een week de armen en benen er nog aan zitten, krijgen jullie je kindje terug."

03-05-2018 16:25:10 Mamsie

Oudgediende



@Sjaak : Die had een zeer markant gevoel voor humor!

03-05-2018 16:48:16 allone

Stamgast



@Sjaak : en nu zitten jullie nog steeds met die pop?

03-05-2018 16:53:37 Sjaak

Moderator



@allone : Hij woont al zelfstandig inmiddels. Hij woont al zelfstandig inmiddels.

03-05-2018 16:55:13 omabep

Oudgediende



Ik begrijp wel waarom dit zo in het leven is geroepen, maar elke baby is anders en reageert op zijn eigen manier.



Je hebt huilbaby's en niet willen eten baby's dat zegt niets over de slechte of goede verzorging ervan. Ik ben een expert want ik had een huilbaby en ze was continue aan de race, let wel, elke luier soms zelfs tijdens het verschonen. Ik werd daar erg moedeloos van en kreeg ook de schuld van de huisarts dat ik het verkeerd deed. Nu weten ze beter en ik was ook blij toen ze van het consultatie naar de volgende dokter voor kleuters ging, deze vrouw had eenzelfde baby gehad en wist precies te vertellen wat er aan de hand was, een week later had ik het liefste kindje dat ik jaren terug had kunnen hebben als mijn huisarts zich er meer in had verdiept.



M.a.w. kijk ook eens naar de omstandigheden, dit kan een robot niet verzinnen en dan blijft het probleem zich gewoon voordoen als de baby terug komt.

03-05-2018 16:58:13 allone

Stamgast



Dat hebben jullie goed gedaan @Sjaak : die pop?Dat hebben jullie goed gedaan

03-05-2018 17:00:07 Sjaak

Moderator



@allone : Ik hoor net van mijn vrouw dat we de baby wel teruggekregen hadden. Maar ik was toen op mijn werk.

03-05-2018 17:01:35 allone

Stamgast



@Sjaak : Ah , vandaar dat je het niet had gemerkt Ah , vandaar dat je het niet had gemerkt

