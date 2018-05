Politie Enschede parkeert verdachte met handboeien aan lantaarnpaal

De politie heeft zondagmorgen vroeg drie personen aangehouden na de vondst van een hennepplantage aan de Merelstraat in Enschede.Bij de arrestatie werd één van de verdachten even 'geparkeerd' door hem met handboeien aan een lantaarnpaal vast te zetten. De drie verdachten zijn inmiddels overgebracht naar het bureau voor verhoor.De politie laat de kwekerij ruimen. Om hoeveel planten het gaat is nog onbekend.