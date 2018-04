Visser haalt gruwelijke monsters boven water

Een Russische visser heeft al verschillende eigenaardige vangsten gedaan. Op Instagram deelt hij foto’s van de raarste monsters, waarvan hij geen flauw idee heeft wat voor vissen het zijn.De onderstaande foto’s van visser Roman Fyodorov zijn niet voor gevoelige zieltjes. De ‘monsters’ staren je aan met grote ogen, zitten onder het slijm en hebben vlijmscherpe tanden. Fyodorov’s visnetten kunnen hen maar amper aan.De Rus uit de stad Murmansk begon twee jaar geleden foto’s van zijn rare vangsten te trekken en op Instagram te posten. Hij hoopt dat ze zo geïdentificeerd kunnen worden.In plaats van visexperts trekt zijn pagina echter vooral monsterliefhebbers en horrorfans aan. De dieren lijken dan ook recht uit de fantasyfilm ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ te komen. Wie weet kunnen ze JK Rowling inspireren om een vervolg te schrijven.