Eend geflitst in zone 30 moet vliegbewijs niet afgeven

Een snelheidscamera in het Zwitserse Köniz heeft een eend geflitst die tegen 52 kilometer per uur door de bebouwde kom vloog. Het dier bleek een recidivist te zijn.De snelheid van de eend werd gemeten doordat ze laag tegen de grond vloog. Het dier werd tegen 52 kilometer per uur geflitst waar ze maar 30 kilometer per uur had mogen vliegen.Het is allicht niet de eerste keer dat ze geflitst wordt, want een paar dagen voordien registreerde de flitscamera al een soortgelijke vogel.Hoeveel geld de eend zou moeten betalen, is niet geweten. In Zwitserland wordt de hoogte van de boete namelijk gebaseerd op het inkomen. Het is ongetwijfeld een geluksvogel, want als dit een mens was geweest dan had ze haar rijbewijs een maand moeten afgeven.