Nachtwacht blijft staan op zandsculpturenfestival Garderen

De Nachtwacht in zand blijft staan op het zandsculpturenfestival in Garderen, ondanks een dreigende dwangsom van 20.000 euro die de gemeente Barneveld heeft opgelegd aan eigenaar Adri van Ee.,,Ik heb er een paar dagen over nagedacht en ik vind het steeds gekker worden,'' zegt Van Ee. ,,Ik pieker er niet over om de Nachtwacht weg te halen. Dit is het pronkstuk van het zandsculpturenfestival 2018, tegenover het publiek kan ik het niet maken om het afbreken. Desnoods betaal ik die 20.000 euro wel.''Op vrijdag 13 april stuurde de gemeente Barneveld een dwangsom naar Van Ee. Hij moet de Nachtwacht weghalen en ook een ander zandsculptuur, De Anatomische Les. Het 5,5 meter brede zandbeeld de Nachtwacht staat net buiten het terrein van het zandsculpturenfestival, op een weiland met agrarische bestemming. De Anatomische Les staat in een schuurtje bij het woonhuis, dat ook niet de juiste bestemming heeft.Van Ee noemt de ophef ''van de gekke''. Hij heeft maandag gesproken met burgemeester Asje van Dijk van Barneveld, maar er zit geen beweging in het standpunt van de gemeente. Al jaren liggen Van Ee en de gemeente Barneveld met elkaar in de clinch. Telkens is er iets niet in orde met het evenement, dat jaarlijks ruim 150.000 bezoekers naar Garderen trekt.De ondernemer: ,,Tien jaar geleden heb ik gevraagd om uitbreiding. Ik wil een extra stuk grond bij het festivalterrein trekken, maar daar zit een agrarische bestemming op. Waarom wijziging van een bestemming zo lang moet duren begrijpt niemand. Vorig jaar heb ik een stuk van die grond bij het festival getrokken. Toen heeft de gemeente Barneveld niet gereageerd. Nu staat op datzelfde stuk grond de Nachtwacht en is er gedoe. Waarschijnlijk valt het nu meer op, omdat ik een wandje heb geplaatst tussen de Nachtwacht en de rest van het terrein. Het is te gek voor woorden. Als het zo moet stop ik er mee. Dan is dit de laatste editie van het zandsculpturenfestival.'',,Ik ga het topstuk niet weghalen. Wekenlang heeft de maker er aan gewerkt, dat kan ik niet maken. Ik maak er geen geheim van, iedereen mag weten hoe de gemeente Barneveld zich opstelt.''De gemeente Barneveld was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar.