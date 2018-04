Vrouw wijst tweede date met man af en krijgt daarna dinerrekening gepresenteerd

Na hun eerste date heeft de Amerikaanse vrouw niet meteen het gevoel dat ze de man van haar leven heeft ontmoet. Wanneer hij vraagt om een tweede afspraakje, besluit ze om daar niet op in te gaan en niet meer te reageren op zijn berichtjes, maar dat blijft niet zonder gevolgen.



Enige weken na hun date vindt ze een brief in de bus. Daarin zit een factuur van de afgewezen man. Hij vraagt haar om de helft van de kosten van het diner te betalen.



De vrouw is niet van plan om de som op te hoesten, maar de man laat het daar niet bij. Hij maakt opnieuw contact en maant haar aan om te betalen om bijkomende administratiekosten en een boete te vermijden.

Reacties

20-04-2018 13:50:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.139

OTindex: 62.076

kleine lettertjes.

Begrijpelijk dat ze daar niet verliefd op werd. Dat is dus een man metBegrijpelijk dat ze daar niet verliefd op werd.

20-04-2018 13:52:29 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 224

OTindex: 4

S Groot gelijk heeft deze man, het moet maar eens afgelopen zijn met die vrouwen die alleen maar op gratis etentjes uit zijn.

20-04-2018 14:14:39 Mamatini

Lid

WMRindex: 43

OTindex: 1

Wnplts: Groningen

Dan had hij vooraf kunnen zeggen dat ze haar eigen deel van het diner moest betalen.

Iemand trakteren op een etentje en weken later geld terug eisen omdat je je zin niet hebt gekregen is natuurlijk volslagen belachelijk

20-04-2018 14:30:44 Hisoka

Erelid



WMRindex: 982

OTindex: 975

Als er niets over is afgesproken wie er zou betalen zie ik het probleem niet.

20-04-2018 16:30:17 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.922

OTindex: 7.322

Ach, de date en de toekomstige was toch al mislukt, dus waarom ook niet. Valt me nog mee dat hij de helft vraagt en niet het gehele bedrag van het diner.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: