Een vijfde van de Amerikaanse millenials weet niet wat Auschwitz is

Van de Amerikaanse jongeren die tussen 1985 en 2000 geboren zijn, is er een vijfde dat niet weet of twijfelt over wat het concentratiekamp Auschwitz is. Bijna de helft van de volwassen Amerikanen kan geen enkel concentratiekamp opnoemen.



Het onderwijs in de Verenigde Staten scheert momenteel geen hoge toppen. Een enquête die naar aanleiding van Holocaust Remembrance Day werd uitgevoerd, toont dat nog maar eens aan. Uit de resultaten blijkt dat een vijfde van de millenials niet weet wat Auschwitz is en wat gebeurd is. En dat is niet de enige opmerkelijke bevinding.



Zo’n 49% van de jongeren was niet in staat om één concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog op te noemen. De volwassenen deden nauwelijks beter. Zij haalden een score van 45%. Zeven op de tien mensen die Holocaust Knowledge and Awareness Study bevraagde, vond dat er minder interesse was voor de holocaust en 58% denkt dat zoiets opnieuw zou kunnen gebeuren.



Een van de meest veronrustende bevindingen van het onderzoek gaat over het aantal joden het leven liet tijdens de acties van de nazi’s. Onderzoekers schatte dat aantal op 6 miljoen. Een derde van de volwassenen denkt dat er minder dan 2 miljoen joden gesneuveld zijn. Bij de millenials is 41% daarvan overtuigd. Hoopvol is wel dat een overgrote meerderheid van de bevraagden, 93%, voorstander is van meer aandacht voor de holocaust in het onderwijs.

Reacties

17-04-2018 19:01:32 merlinswit

Ach, wij weten nog minder over de amerikaanse geschiedenis.



17-04-2018 19:22:02 Lennox

Ik vind het eigenlijk verrassend dat 80% het wel weet.

17-04-2018 19:47:05 HHWB

T S Het is met wat je de jongeren wil leren. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld ook niet dat in de tweedenwereldoorlog meer bommen op Breskens dan op Rotterdam is gevallen....

17-04-2018 22:51:43 Emmo

En ik heb het vermoeden dat mijn vader, die de oorlog bewust meegemaakt heeft, dat ook niet weet. @HHWB : Dan ben ik ook een jongere. Ik wist dat ook niet.En ik heb het vermoeden dat mijn vader, die de oorlog bewust meegemaakt heeft, dat ook niet weet.

17-04-2018 23:31:18 Samui-Axe

Quote:

"Een derde van de volwassenen denkt dat er minder dan 2 miljoen joden gesneuveld zijn."



Ik denk dat ze gelijk hebben, zoveel joden zijn er niet gesneuveld tijdens WW II...



Wél zijn er zo'n 6 miljoen joden vermoord tijdens WW II..



Er is een verschil tussen sneuvelen en vermoord worden. In beide gevallen ben je evenwel hartstikke dood, dat dan weer wel. Ik denk dat ze gelijk hebben, zoveel joden zijn er niet gesneuveld tijdens WW II...Wél zijn er zo'n 6 miljoen joden vermoord tijdens WW II..Er is een verschil tussen sneuvelen en vermoord worden. In beide gevallen ben je evenwel hartstikke dood, dat dan weer wel.

18-04-2018 02:01:15 botte bijl

dus 80% van die groep mensen weet het wel. hebben ze ook onderzocht hoe het zit met die kennis bij dezelfde leeftijdsgroep in verschillende EU-landen?

