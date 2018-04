In Warmenhuizen haal je je asperges uit de muur

Het is al een tijdje lente en dat betekent dat ook de witte asperges weer kunnen worden gegeten. Familiebedrijf ByBroersen uit Warmenhuizen verkoopt het 'witte goud' wel op een heel bijzondere manier: uit een automaat in de muur.



Mediapartner SchagenFM besloot er een kijkje te nemen en zag dat de machine veel lijkt op het FEBO-systeem. "Mensen kunnen via het touch screen een keuze maken en moeten dan pinnen of contant betalen. Dan gaat het luikje open en kunnen ze het product pakken", legt Sem Broersen uit.



Hij ziet dat het systeem een groot succes is onder zijn klanten. "Tot nu toe gaat alles goed. De wand is gebruiksvriendelijk en we kunnen 'm op afstand uitlezen. Dat betekent dat we vanaf huis kunnen kijken of we de muur al moeten bijvullen."



Plannen voor nieuwe machines heeft Broersen nog niet. "Misschien over een paar jaar een schilmachine", grapt hij. "Maar voorlopig denk ik dat het even rustig blijft."

Reacties

16-04-2018 16:48:47 Mamsie

Oudgediende



Gut, waar ik kampeer in Brabant worden ze uit de grond gehaald. De techniek staat ook voor niets he!

16-04-2018 18:03:58 merlinswit

Erelid



@Mamsie : bij mn ouders in de buurt neemt de boer je mee het land op. Overigens zijn die trek automaten voor landbouwbedrijven vrij normaal. groente neerleggen met een bakje voor geld er naast werkt niet meer. De geldbakjes worden te vaak leeg gemaakt. Soms met het meenemen van groenten. Dat af en toe iemand niet betaalde was tot daaraan toe. iedereen wist wie rijk was en wie soms een stukje maand over had. die boeren verdienden meer aan wat er aan de weg werd verkocht dan wat via de fabriek/veiling werd verkocht. Nu hebben ze dus die groente en fruit automaten. Helaas.

