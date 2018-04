Man kookt hond van de buren en vraagt hen te eten

Een 62-jarige Zuid Koreaanse boer werd gek van het eeuwige geblaf van de corgi van de buren. Hij doodde de hond met een steen, bereidde een schotel waarin de corgi verwerkt was en nodigde buren uit voor het eten.



Later kwamen de buren er achter wat ze gegeten hadden. Het zaak kwam aan het licht toen de dochter van de buren een online petitie begon waarin wordt gevraagd de dader streng te straffen. Ze haalde al 1500 handtekeningen in de buurt op.



De dader zegt dat hij niet het plan had de hond te doden. Maar de steen die hij in drift gooide kwam te hard aan.

Reacties

14-04-2018 12:11:02 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.198

OTindex: 2.891

Soms snap ik andere mensen niet!

Soms snap ik andere mensen niet!

14-04-2018 12:41:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.056

OTindex: 61.983

Quote:

De dader zegt dat hij niet het plan had de hond te doden.



O, hij wou hem levend bereiden? O, hij wou hem levend bereiden?

14-04-2018 12:45:26 Samui-Axe





Wel zielig voor de hond, maar anderzijds kan ik me voorstellen dat iemand knettergek wordt van dat constante blaffen.. Niet dat ik het goedkeur, maar ik kan het wel begrijpen, ondanks dat ik een groot hondenliefhebber ben.. @Mamsie : Hij wilde het bewijsmateriaal vernietigen. Goed gedaan wat dat betreft.Wel zielig voor de hond, maar anderzijds kan ik me voorstellen dat iemand knettergek wordt van dat constante blaffen.. Niet dat ik het goedkeur, maar ik kan het wel begrijpen, ondanks dat ik een groot hondenliefhebber ben..

14-04-2018 12:47:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.056

OTindex: 61.983

@Samui-Axe : Als de hond constant blaft, wordt het tijd om de eigenaar op te dienen want die doet dan iets niet goed!

14-04-2018 12:57:31 Samui-Axe

@Mamsie : Nou, sommige honden zijn verrekt eigenwijs! Ik ben al een poosje bezig om Loki het blaffen af te leren maar dat is me toch een koppige joekel zeg! Het wordt minder, langzamer dan ik had gehoopt.

14-04-2018 14:09:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.056

OTindex: 61.983

Maar zijn er buren die er knettergek van worden?

14-04-2018 14:52:34 Noepetote

Senior lid

WMRindex: 523

OTindex: 151

Ze zouden die dader van dit incident moeten aanklagen voor dierenmishandeling en geestelijke mishandeling van die mensen o.i.d.! Vreselijk! Ik had het eerder al gelezen, en ik werd er kotsmisselijk van (en niet zo zeer vanwege het feit dat het een hond was. Een dier is voor mij een dier)! Het doet mij eerlijk gezegd denken aan het liedje van Flappie, wat ouders vroeger hun kinderen weleens écht aandeden!Ze zouden die dader van dit incident moeten aanklagen voor dierenmishandeling en geestelijke mishandeling van die mensen o.i.d.!

14-04-2018 15:01:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.056

OTindex: 61.983





Laatste edit 14-04-2018 15:01 @Noepetote : Ja, het is beslist wreedheid ten opzichte van de buren die zich zorgen maakten om hun verdwenen hond. En hem uiteindelijk terugvonden in hun eigen maag.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: