Emmen zet verkeerde namen op nieuwe wmo-pas

Zo’n tweeduizend vrouwen in Emmen hebben op hun nieuwe wmo-pas niet hun volledige achternaam staan. Het gaat om getrouwde vrouwen en vrouwen van wie de partner is overleden.



Als gevolg van een technisch probleem heeft de gemeente Emmen ze allemaal hun meisjesnaam gegeven. Tweehonderdvijftig vrouwen hebben inmiddels geklaagd over de tenaamstelling. ,,Ik voel me zwaar beledigd’’, zegt een van hen, de 87-jarige Janny Kuiterman-Bakker.



,,Ik ben niet gescheiden, ik ben weduwe. En ik heet nog steeds Janny Kuiterman-Bakker, ook al is mijn man overleden.’’ Volgens Kuiterman kreeg ze in een telefonische klacht op het gemeentehuis te horen dat ze bepaald niet de enige was.



Dat laatste blijkt. Woordvoerder Fleur Wesselink van de gemeente Emmen bevestigt dat bij ongeveer de helft van de vierduizend wmo-pashouders ,,de tenaamstelling afwijkt van de huwelijksnaam.’’ Bij de aanlevering aan de nieuwe organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe was het volgens Wesselink technisch niet mogelijk om dubbele achternamen aan te leveren.



,,Althans, niet in bulk. Het kon wel, maar dat moest allemaal handmatig gebeuren. Omdat wij vierduizend namen moeten doorgeven was dat zo kort voor het begin van de nieuwe pas niet te doen. daarom hebben we voor deze oplossing gekozen.’’



De fout wordt door de gemeente kosteloos hersteld en tot die tijd kunnen mensen de huidig pas blijven gebruiken. In de tussentijd wordt handmatig dubbele achternamen in het systeem gezet om nieuwe passen te maken. Elke wmo-pas kost de gemeente 3 euro.



Volgens Wesselink worden vrouwen middels een brief op de hoogte gesteld van de fout van de gemeente. ,,Aan de hand van de Gemeentelijke Basis Administratie is te achterhalen hoe iemand aangesproken wil worden. Achteraf gezien was het beter geweest om de pashouders hierover eerder te informeren.’’



De vermelding van een onjuiste naam blijkt niet de enige reden voor klachten over de nieuwe wmo-pas, die begin deze week in werking trad. Er zijn ook mensen die nog helemaal geen pas hebben gekregen, bijvoorbeeld omdat ze verkeerd in de database staan, verhuisd zijn of simpelweg onbekend zijn bij de gemeente. Volgens Wesselink gaat het niet om grote aantallen en kunnen deze mensen contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente.



De nieuwe wmo-pas is begin deze week in werking getreden in h้้l Groningen en Drenthe. Maar de gemeente Emmen is de enige, die met het technisch probleem zit. Wesselink: ,,De rest heeft een ander systeem of de informatie kennelijk wel handmatig ingevoerd.’’ Dat wordt bevestigd door een woordvoerster van Publiek Vervoer.

Reacties

13-04-2018 16:44:05 Mamsie

Oudgediende



En als er ook even uitgelegd werd wát een wmo-pas is, zou dat de zaak wat begrijpelijker maken.

13-04-2018 16:56:55 Sjaak

Moderator



@Mamsie : WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning. De pas geeft recht op vervoer met de regiotaxi.

13-04-2018 17:45:47 Sjaak

Moderator



@Mamsie : Ik heb mij geheel kosteloos geabonneerd op de Google zoekmachine. Echt een aanrader!

13-04-2018 17:56:31 Emmo

Stamgast



@Sjaak :

: WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning. Quote @Mamsie : WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning. En ik maar denken dat het de World Meteorological Organisation was.

13-04-2018 18:15:27 allone

Stamgast



@Sjaak :

: Ik heb mij geheel kosteloos geabonneerd op de Google zoekmachine Quote @Mamsie : Ik heb mij geheel kosteloos geabonneerd op de Google zoekmachine kosteloos, hebben ze je dan nog niet om een bijdrage gevraagd?

13-04-2018 18:53:48 omabep

Oudgediende



Personeel wordt ontslagen omdat ze te duur worden en de secretaresses die ze nu hebben kunnen niet in een kleine week de namen handmatig invoeren? Dan is dat beroep wel erg achteruit gegaan. O ja, en deze actie kost €12.000,00 daar konden ze ook nog eentje voor in dienst nemen voor halve dagen, dan was er weer een werkeloze minder.

13-04-2018 19:53:35 Emmo

Stamgast



@allone :

verkoopt zijn privégegevens voor het voorrecht van de zoekmachine te mogen gebruikmaken @Sjaak verkoopt zijn privégegevens voor het voorrecht van de zoekmachine te mogen gebruikmaken

13-04-2018 20:12:50 allone

Stamgast



@Sjaak :

: Maar ik heb geen Facebook-account. Quote @Emmo : Maar ik heb geen Facebook-account. is er enig verband tussen FB and Google?

13-04-2018 21:51:51 Emmo

Stamgast



: Is ook niet nodig. Je gegevens jatten ze toch wel. Net als de mijne.

Google werkt uiteraard onafhankelijk van Facebook. @allone : Ze gebruiken beide je gegevens om geld in het laatje te brengen. @Sjaak : Is ook niet nodig. Je gegevens jatten ze toch wel. Net als de mijne.Google werkt uiteraard onafhankelijk van Facebook.

