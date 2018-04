Paashaasfilmpje met doodsbange peuter maakt familie woedend

Filmpjes van kinderen die schrikken van de paashaas, Sinterklaas of de Kerstman. Lachen toch? Oma Mary Bryson-Robinson kon wel huilen toen een filmpje van haar 2-jarige kleindochter Surai viraal ging. ,,Het is nergens goed voor dat dit op internet staat'', klaagt Mary. Miljoenen internetters hebben de beelden van de krijsende peuter inmiddels gezien.Toen Mary de kleine Surai van het kinderdagverblijf in Kissimmee, in de Amerikaanse staat Florida, afhaalde, zeiden medewerkers dat het meisje een beetje bang van de paashaas was geweest. Wat er precies was voorgevallen toen de monsterlijk grote paasfiguur binnenkwam, werd echter niet verteld. Ook niet dat een personeelslid het angstige moment had gefilmd en op Snapchat had gezet.Zonder dat Surais familie het wist, ging het filmpje viraal. De familie spreekt over een ‘vertrouwensbreuk’, te meer omdat ze het Around the World Learning Center uitdrukkelijk hadden verboden opnames van het meisje te maken en te delen. ,,Toen wij het filmpje te zien kregen, was het al overal'', zegt Mary boos. ,,Mijn kleindochter is overal te zien. Ik vraag me af wat hier leuk aan is.''Ook Surais moeder is ziedend over wat haar dochtertje is overkomen. ,,Ik wist niet wat ik zag'', vertelt Cassandra Bryson. Ze kan niet geloven dat miljoenen mensen moeten lachen om wat het meisje is overkomen. ,,Het is schandalig! Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit voor zijn eigen plezier filmt en niet denkt 'laat ik de kinderen geruststellen'.'' Volgens Cassandra huilt Surai in haar slaap en werd ze zelfs gillend wakker.Volgens Mary was Surai zo geschrokken van de levensgrote paashaas, dat ze ‘een ander kind terugkreeg’ dan dat ze eerder die dag naar de opvang had gebracht. ,,Mijn kleindochter moet doodsbang zijn geweest, want ik zie alleen pure angst op haar gezichtje'', verteld de boze grootmoeder. ,,Ik weet zeker dat ze zich lam is geschrokken van zo’n enorm figuur.''Wat oma Mary nog het meest tegenvalt van het kinderdagverblijf is dat iedereen lacht, maar niemand het huilende meisje troost of haar tranen droogt. Surai is na het verschijnen van het filmpje direct van de opvang afgehaald. De leiding van het Around the World Learning Center zegt dat de zaak in onderzoek is, maar geeft verder geen commentaar, meldt newssite ClickOrlando.com.