Burgerketen biedt veganistische hamburger aan, maar slaagt niet in opzet

“Wij zijn niet in staat om deze veganistische burger, vegan te serveren.” Deze boodschap kreeg een klant vorige week toen ze de snack wilde bestellen bij burgerketen Luna Grill in San Diego.



Grace is een fervente veganist en was dan ook behoorlijk ontgoocheld toen ze merkte dat de ‘vegan’ hamburger die ze wilde bestellen kaas bevatte. Ook op de vraag of de snack zonder dierlijke proteïnen kon geserveerd worden, kreeg ze een negatief antwoord. Wat is het nut van een plantaardige burger als je deze niet wil serveren vroeg ze zichzelf af op Twitter?



Producent Beyond Burger die de veggie hamburger op de markt bracht is onder vegetariërs en veganisten nochtans razend populair. Grace die moest het uiteindelijk stellen met wat falafelfrietjes en een veggie kebab zonder broodje. Een teleurstellende namiddag voor de jonge vrouw.

Reacties

09-04-2018 13:24:13 venzje

Als je zulke strenge principes hebt zul je wel gewend zijn aan dit soort teleurstellingen.

09-04-2018 13:33:14 allone

Wij zijn niet in staat om deze veganistische burger, vegan te serveren. dat slaat natuurlijk nergens op, want een veganistische burger zou, per definitie, vegan moeten zijn



: ik neem aan van wel, hoewel het in dit specifieke geval wel heel idioot is, zoiets als een brood verkopen zonder brood dat slaat natuurlijk nergens op, want een veganistische burger zou, per definitie, vegan moeten zijn @venzje : ik neem aan van wel, hoewel het in dit specifieke geval wel heel idioot is, zoiets als een brood verkopen zonder brood

09-04-2018 13:39:24 Samui-Axe





Misschien kan ze bij Finkers nog inschrijven voor de cursus "Omgaan met teleurstellingen"..



Ongelooflijk De arme, arme ontgoochelde vrouw. Ik hoop dat ze er geen trauma aan overhoudt..Misschien kan ze bij Finkers nog inschrijven voor de cursus "Omgaan met teleurstellingen"..Ongelooflijk

09-04-2018 13:47:19 Pollito

Dat gezeur met dat veggie vlees irriteerd mij mateloos. Als je stopt met roken moet niet gaan vapen. Zelfde met die veggies. Als je stopt met dierlijke producten moet je ook geen namaak vlees of zuivel willen. Of anders gewoon toegeven dat je niet zonder kan en stoppen met zeuren.

09-04-2018 14:24:41 omabep

Waarom schraapt ze de kaas er niet van af als ze dit niet naar binnen wil werken? Maar raar is het wel dat ze er met alle geweld kaas erop leggen, zo fout hè.



Ik moet altijd lachen om dit stukje, zo waar

klik hier

Er is ook een tegenhanger van dit filmpje gemaakt door hem dus even zoeken en je vindt alle vergelijkingen die je maar kunt bedenken. @Samui-Axe : Die cursus gaat niet door te weinig deelnemers.Waarom schraapt ze de kaas er niet van af als ze dit niet naar binnen wil werken? Maar raar is het wel dat ze er met alle geweld kaas erop leggen, zo fout hè.Ik moet altijd lachen om dit stukje, zo waarEr is ook een tegenhanger van dit filmpje gemaakt door hem dus even zoeken en je vindt alle vergelijkingen die je maar kunt bedenken.

09-04-2018 14:27:53 Emmo

@omabep :

: Die cursus gaat niet door te weinig deelnemers. Quote @Samui-Axe : Die cursus gaat niet door te weinig deelnemers. Vanwege deze teleurstelling zou ik nu juist graag die cursus willen volgen

09-04-2018 14:40:36 allone

@omabep :



klik hier Quote Ik heb in mijn leven duizenden vegetariers ontmoet, en er waren er niet veel die zulk soort dingen zeggen

09-04-2018 14:45:02 Emmo

@allone : Het is dan ook "een beetje" in het extreme getrokken.

09-04-2018 14:47:09 omabep

@Emmo : Jammer dat je deze teleurstelling moet verwerken ik hoop dat je hulp krijgt.

09-04-2018 14:48:55 BatFish

Die vrouw zeurt helemaal niet. Als je adverteert met "vegan burger" dan ben je wettelijk verplicht een vegan burger te serveren. Hadden ze maar "vegetarian burger" op de kaart moeten zetten, dan was er niks aan de hand geweest.

09-04-2018 14:50:49 allone

Zelfs minder extreem komt niet vaak voor Maar waarschijnlijk komen alleen de extremen in het 'nieuws', zoals meestal..



: We kunnen Finkers vragen..



: vind ik ook.. Maar reacties gaan hier vaak een eigen weg..



Laatste edit 09-04-2018 14:52 @Emmo : zou je denkenZelfs minder extreem komt niet vaak voorMaar waarschijnlijk komen alleen de extremen in het 'nieuws', zoals meestal.. @omabep : We kunnen Finkers vragen.. @BatFish : vind ik ook.. Maar reacties gaan hier vaak een eigen weg..

09-04-2018 15:03:31 Samui-Axe

@BatFish : @allone : Ze heeft inderdaad gelijk, als je het aanbiedt moet je het ook kunnen waarmaken. Maar zelfs dan.. Wat een zeurmiep zeg!

09-04-2018 15:14:59 omabep

Op Youtube zo'n 50+ filmpjes

Er zitten toch leuke tussen, maar zoals altijd niet alles is leuk als het je onderwerp niet is. Ik hou wel van dit soort droge humor en vergelijkingen, het is leuk om over sommige filmpjes te discussiëren of het te overdreven is of dat je voor of tegen bent enz. Maar neem het niet te serieus want hij is dan wel een life coach maar ook een comedian. @allone : Misschien kun je hier een vinden die je wel aanspreekt. [Op Youtube zo'n 50+ filmpjes klik hier Er zitten toch leuke tussen, maar zoals altijd niet alles is leuk als het je onderwerp niet is. Ik hou wel van dit soort droge humor en vergelijkingen, het is leuk om over sommige filmpjes te discussiëren of het te overdreven is of dat je voor of tegen bent enz. Maar neem het niet te serieus want hij is dan wel een life coach maar ook een comedian.

09-04-2018 16:05:45 omabep

@Samui-Axe : Gelukkig, ik dacht al dat ik de enigste was die hem weet te waarderen.

09-04-2018 16:34:50 allone

het is voor mij blijkbaar te 'gecompliceerde' humor, of misschien ben ik niet vertrouwd genoeg met de onderwerpen.. geef mij maar Toon Hermans, of Finkers, of die oudejaarsavondconference van Claudia de Breij.. of



.. je hebt gelijk,



oh wel..



Laatste edit 09-04-2018 16:39 @omabep : dank jehet is voor mij blijkbaar te 'gecompliceerde' humor, of misschien ben ik niet vertrouwd genoeg met de onderwerpen.. geef mij maar Toon Hermans, of Finkers, of die oudejaarsavondconference van Claudia de Breij.. of Trevor Noah vind ik ook wel leuk.. Maar smaken verschillen, toch.. je hebt gelijk, deze vind ik dan weer wel grappig.. alleen niet als hij te lang doorgaat.. uiteindelijk klopt wat hij zegt niet meer, en dan vind ik het ook niet meer grappig, maar gewoon onzin..oh wel..

