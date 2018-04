Sensor verlost diabetespatientjes van pijnlijke vingerprik

Zorgverzekeraar VGZ gaat voor een groep jonge diabetespatiŽnten een sensor vergoeden die eenvoudig de bloedsuiker meet. Voor hen zijn pijnlijke vingerprikken straks voorbij.De zorgverzekeraar neemt alvast een voorschot op het besluit van het Zorginstituut. Dat moet binnenkort beslissen of het de sensor in het basispakket opneemt en dus vergoedt.Al jaren wordt door patiŽnten en medisch specialisten aangedrongen op de vergoeding van het nieuwe meetsysteem. De sensor heeft de grootte van een 2 euromuntstuk en wordt op de bovenarm gedragen. Via een reader of een app op de telefoon wordt de bloedsuiker gemeten. Het apparaatje zou nauwkeuriger meten en vaker nare hypoís (een aanval door een te lage bloedsuikerspiegel) voorkomen dan de dagelijkse controles via de vingerprik.De vergoeding van VGZ geldt alleen voor kinderen die collectief verzekerd zijn via Diabetesvereniging Nederland. Dat zijn zoín honderd patiŽntjes. ,,Dit is een kwetsbare groep. Vooral kinderen zien op tegen de dagelijkse vingerprikken om hun bloedsuiker te meten'', licht een VGZ-woordvoerder toe.DuurBegin deze week schreven 40 internisten een brandbrief naar deze krant. Zij vinden de huidige initiatieven nog niet ver genoeg gaan en pleiten voor vergoeding van de sensor voor Šlle 1,2 miljoen diabetespatiŽnten. Zij vrezen dat zorgverzekeraars de sensor alleen voor een beperkte groep willen vergoeden vanwege de hoge kosten. Een sensor kost jaarlijks bijna 1.700 euro, de vingerprikken zoín 700 euro.Onzin, reageert Olivier Gerrits, inkoopdirecteur bij Zilveren Kruis. ,,Wij zien een sterke vraag van diabetespatiŽnten om de sensor te vergoeden. Zilveren Kruis heeft daarom miljoenen geÔnvesteerd in onderzoek, om te bewijzen dat een brede groep patiŽnten baat heeft bij de sensor. De resultaten zullen we na de zomer aanbieden aan het Zorginstituut. Maar dat instituut Ė en niet wij Ė bepaalt uiteindelijk of de sensor in het basispakket wordt opgenomen en voor wie.ĒHet Zorginstituut zegt volgende maand een definitief besluit te nemen. Eerder liet ze in een Ďconceptstandpuntí al weten het meetsysteem voor een beperkte groep patiŽnten te willen vergoeden, onder wie de kleine groep kinderen waar VGZ nu al een vergoeding voor regelt.In Duitsland, BelgiŽ en Frankrijk wordt de sensor al vergoed. ,,Dat Nederland nu in de Europese achterhoede zit komt niet door de zorgverzekeraars, maar door de trage besluitvorming bij het Zorginstituut," zegt Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland.