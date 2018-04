Voor de prijs van een parkeerplaats heb je in Friesland een vrijstaand huis

Dat leest u goed. Sinds zes weken staat er in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat een parkeerplaats voor één auto te koop voor 89.000 euro. Daar komen dan ook nog eens 150 euro servicekosten per maand bij. Voor dezelfde prijs staat er in Friesland een vrijstaande woning te koop.



In het pitoreske Burum, nog geen 200 kilometer verwijderd van de binnenstad, staat de jaren '30-woning van 102 vierkante meter met drie kamers. Ter vergelijking, de 'parkeergelegenheid' in de binnenstad is ongeveer tien keer zo klein. De opvallende ontdekking werd gedaan door journalist Jelmer Visser die screenshots op Twitter plaatste.



Het huis, in het aan de provincie Groningen grenzende Burum, heeft nog wel een addertje onder het gras: het kan een flinke opknapbeurt gebruiken. 'Dit huis met geschiedenis verdient een nieuwe bewoner die het in zijn oude glorie terug wil brengen met het comfort van nu', staat te lezen op Funda. Met de geschiedenis wordt gedoeld op een van de vorige bewoners: atlete Foekje Dillema (1926 - 2007).



Verder heeft de woning wel een tuin en een kelder, zit- en eetkamer, een woonkeuken en een 'royale gerenoveerde badkamer'. De woning staat nu drie weken te koop.

Reacties

06-04-2018 10:06:14 Emmo









Hm, en dan nog schijnen er mensen te zijn die vrijwillig in Amsterdam wonen

06-04-2018 10:21:26 omabep









Quote:

Daar komen dan ook nog eens 150 euro servicekosten per maand bij. Welke? Het zal wel een koopje zijn, maar ik ging dan toch verhuizen naar een betaalbare plek ietsje verderop. Welke? Het zal wel een koopje zijn, maar ik ging dan toch verhuizen naar een betaalbare plek ietsje verderop.

06-04-2018 10:41:04 venzje









Dit soort prijzen is niks bijzonders in het pi tt oreske Friesland en zeker niet in het uiterste noorden van de provincie.

06-04-2018 10:54:43 allone













: niet iedereen betaalt zoveel hoor @omabep : misschien wordt de straat geveegd? of je krijgt er een privé parkeerbewaarder bij? @Emmo : niet iedereen betaalt zoveel hoor

06-04-2018 11:41:05 Hisoka









De vraag is echter, wie koopt er liever een parkeerplaats in amsterdam dan een woning in friesland.



Ik verwacht dat die parkeerplaats sneller is verkocht dan die woning.



Kijk echter 30 jaar in de toekomst en dan zou dat huis best wel eens veel meer waard kunnen zijn.

06-04-2018 11:54:10 Emmo









@allone :

: niet iedereen betaalt zoveel hoor Quote @Emmo : niet iedereen betaalt zoveel hoor Zijn er dan tóch slimme(re) Amsterdammers?

06-04-2018 12:40:40 stora









@Emmo , ja, maar die wonen in Almere en verhuren hun woning voor veel geld aan bedrijven die hun personeel daar onderbrengen.

06-04-2018 12:52:08 Emmo









@stora : En hun parkeerplaatsen ook, naar ik mag aannemen

06-04-2018 12:54:20 stora









@Emmo , de slimme Amsterdammer woont dus niet in Amsterdam

