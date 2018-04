Braziliaan probeert Jezus te redden, valt Romeinen aan

Een Braziliaan heeft gisteren een passiespel verstoord in een wanhopige poging Jezus van het kruis te redden. De man viel in de stad Nova Hartz de acteurs aan die de Romeinen speelden in het paasverhaal.De man rende het toneel op toen een Romeinse soldaat op de dreigende muziek van Carl Orffs O Fortuna zijn lans in de zij van de lijdende Christus stootte. Mensen in het publiek hadden hem kort ervoor "Ik zal Jezus niet laten sterven" horen zeggen.De man sloeg met een motorhelm in op de Romeinse soldaat en gaf hem een trap na. Terwijl de muziek doorspeelde liep het uit op een handgemeen tussen de man en de acteurs, die hem uiteindelijk wisten te overmeesteren. De duizend toeschouwers bleven verbaasd toekijken.Uiteindelijk bleek de man een verleden van drugsgebruik en psychische problemen te hebben. Volgens zijn broer had hij een psychose.Omdat er niemand gewond raakte, kon het toneelstuk worden afgemaakt. De regisseur is dankbaar dat de Romeinen dit jaar net nieuwe helmen hadden gekregen. "Dat heeft de acteur gered."