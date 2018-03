Compleet nieuw orgaan ontdekt in het menselijk lichaam

..En het lijkt ook nog eens een heel belangrijke functie te hebben.Het nieuwe ‘orgaan’ bevindt zich net onder het oppervlak van de huid, rond het spijsverteringskanaal, de longen, de urinewegen en omringende vaten, aderen en het bindweefsel tussen spieren. Lang werd gedacht dat het dichte, verbindende weefsels waren. Maar in werkelijkheid blijken het met vloeistof gevulde compartimenten te zijn die bovendien met elkaar in verbinding staan.De compartimenten hebben waarschijnlijk een zeer belangrijke functie, zo stellen onderzoekers in het blad Scientific Reports. Mogelijk doen ze dienst als schokdempers die voorkomen dat weefsels die veel samenknijpen, pulseren of pompen – denk aan organen, maar ook spieren en bloedvaten – scheuren.De ontdekking van dit nieuwe orgaan – dat de onderzoekers ‘interstitium’ hebben gedoopt – kan bovendien meer inzicht geven in verschillende ziekten. Zo kunnen de onderzoekers nu verklaren dat kankercellen die het weefsel rond onder meer het spijsverteringskanaal, de longen en vaten binnendringen, hun weg weten te vinden naar de lymfeklieren. Je moet het interstitium als het ware zien als een verzameling snelwegen waar vloeistoffen gebruik van kunnen maken om zich door het lichaam te verplaatsen en dat wegennetwerk komt uit in de lymfeklieren.Het lijkt misschien vreemd dat onderzoekers anno 2018 nog nieuwe organen ontdekken in het menselijk lichaam. Hoe kon het interstitium zo lang onopgemerkt blijven? Dat is goed te verklaren. Onderzoekers bestuderen weefsels eigenlijk altijd onder de microscoop. Voor ze het onder de microscoop leggen, bewerken ze deze echter altijd enigszins om de cellen en andere structuren goed in beeld te krijgen. Het betekent onder meer dat alle vloeistof uit het weefsel wordt gehaald. Hierdoor stort het interstitium als een pannenkoek ineen, waardoor het opeens een heel dicht weefsel lijkt.De onderzoekers kwamen het nieuwe ‘orgaan’ op het spoor dankzij een vrij nieuwe technologie die gebruikt kan worden om weefsels in beeld te brengen. De technologie werd gebruikt om te verwijderen weefsels in het lichaam van kankerpatiënten te bestuderen en liet de met vloeistoffen gevulde weefsels zien. Vervolgonderzoek wees uit dat die met vloeistof gevulde compartimenten overal waar in het lichaam weefsels bewogen of samengedrukt werden, te vinden waren.