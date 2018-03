Selfies met vrolijke mini-kangoeroes in de ban op Instagram

Ze worden vaak de vrolijkste dieren ter wereld genoemd en zijn uitgegroeid tot dé attractie van het Australische Rottnest Island, maar selfies met zeldzame quokka's zijn sinds kort taboe op Instagram. Het eiland ziet kiekjes met de schattige mini-kangoeroes als de perfecte gratis reclame, maar de foto-app spreekt van dierenmishandeling.Wie op Instagram zoekt met de populaire hashtag #quokkaselfie, stuit tegenwoordig op een waarschuwing. ,,Je zoekt naar een hashtag die mogelijk leidt naar posts waarop schadelijk gedrag tegenover dieren of het milieu wordt aangemoedigd'', aldus de site. Pas na het wegklikken van de melding verschijnen de ruim 21.000 dierenselfies.Volgens de lokale overheid is de waarschuwing onzin, zo meldt The West Australian. Ze is dan ook in gesprek met Instagram om de melding zo snel mogelijk te laten verwijderen. Quokka's hebben volgens het Wereld Natuur Fonds officieel de status 'kwetsbaar' en komen op weinig andere plekken voor.,,De block laat niet zien wat wij doen om de populatie in stand te houden'', zegt een woordvoerder van de lokale autoriteiten. ,,En het helpt mensen ook niet de dieren beter te begrijpen.'' Op mishandeling van de dieren staan flinke straffen, maar selfies vallen daar volgens de zegsman totaal niet onder.Sterker nog, ze zijn ideale marketing voor het eiland voor de westkust van Australië. ,,Pas als er quokkaselfie-moeheid komt, hebben we ons doel bereikt'', zei minister van Toerisme Paul Papalia eerder.De lokale autoriteiten sluiten regelmatig dealtjes met grote sterren, die middels een selfie meer toeristen naar het eiland moeten trekken. De Australische actrice Margot Robbie - onder meer bekend van de hitfilm I, Tonya - vereeuwigde zichzelf onlangs nog naast een quokka.