Man oefent adem inhouden onder water en verdrinkt

KEARNS - Een man is zaterdag verdronken in een zwembad in de Amerikaanse staat Utah terwijl hij aan het proberen was om langere tijd zijn adem onder w

Reacties

26-03-2018 10:17:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.861

OTindex: 61.678

Nou, het schijnt hem gelukt te zijn om zijn adem erg lang in te halen. Definitief .

26-03-2018 10:46:39 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.148

OTindex: 172

S @Mamsie : Volgens mij blaas je je laatste adem uit en heeft hij hem dus niet zo heel lang ingehouden

26-03-2018 11:23:20 BZRK_WILLiam

Senior lid

WMRindex: 312

OTindex: 3

Wnplts: Enschede

Einde oefening.

26-03-2018 11:39:56 Samui-Axe

Hoewel het natuurlijk diep triest is dat hij eraan is overleden heb ik toch respect voor deze man die puur op wilskracht zijn adem kon inhouden totdat hij bewusteloos geraakte. Maar ja, dan is het wel lullig als je lichaam dan terwijl je out bent de reflexen overneemt en probeert te ademen. Vrij lastig als je onder water bent zonder zuurstoffles.



.



Laatste edit 26-03-2018 11:47

26-03-2018 12:02:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.724

OTindex: 3.326

En dat oefenen ging onmogelijk boven water?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: