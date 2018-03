Vrouw valt echtgenoot aan omdat hij huwelijksverjaardag vergeten was

Een huwelijksverjaardag vergeten: het kan iedereen overkomen, maar een 35-jarige vrouw uit Florida reageerde wel erg fel toen haar echtgenote bekende dat hij hun trouwdag vergeten was. De Amerikaanse nieuwszender Fox 13 meldt dat het slachtoffer meerdere slagen moest incasseren op zijn hoofd en in zijn gezicht. De vrouw werd gearresteerd op beschuldiging van huiselijk geweld.Carol Stone ontstak in een furie toen haar echtgenoot afgelopen woensdag bekende dat hij hun speciale dag vergeten was. Het politierapport maakt gewag van een aantal slagen op het hoofd en in het gezicht. De man filmde het incident met zijn gsm, om het als bewijsmateriaal in te dienen bij de politie. Op de beelden is te zien hoe Stone enkele rake klappen uitdeelt. De vrouw bekende later aan de politie dat ze haar echtgenoot inderdaad meppen verkocht had omdat hij hun huwelijksverjaardag vergeten was. Volgens het arrestatierapport is ze opgepakt op beschuldiging van huiselijk geweld.