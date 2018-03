Ambtenaar verandert van geslacht om eerder met pensioen te gaan

Een ambtenaar bij de Argentijnse belastingdienst verlangt zodanig naar zijn pensioen, dat hij een heel drastische beslissing heeft genomen. Hij is een procedure gestart om van geslacht te veranderen, zo berichten lokale media.



Als de geslachtsverandering van de 60-jarige Sergio wordt goedgekeurd, zal hij voortaan als Sergia door het leven gaan. Bovendien kan hij met onmiddellijke ingang vijf jaar eerder op rust gaan. De wettelijke pensioenleeftijd ligt in Argentinië voor vrouwen op 60 jaar en voor mannen op 65 jaar.



Het nieuwtje veroorzaakt heel wat ophef in Argentinië. Volgens collega’s van Sergio zou hij enkel officieel van geslacht veranderen om gebruik te maken van een achterpoortje in de pensioenwet, en zit er verder niets achter. Het diensthoofd van de burgerlijke stand van de provincie Salta, Matías Assennato, bevestigde al dat “niets hem wettelijk belet” om de procedure in te stellen.

Reacties

23-03-2018 15:33:55 Sjaak

Ja ja. En dan plotseling over 5 jaar is hij toch geen transgender. Ik zeg: meteen piemel inleveren of het gaat niet door.

23-03-2018 15:37:32 allone

En heeft hij geld voor die geslachtsverandering die - neem ik aan - duur is? Zo ja, dan kan hij dat geld beter gebruiken om met vervroegd pensioen te gaan Drastische maatregelEn heeft hij geld voor die geslachtsverandering die - neem ik aan - duur is? Zo ja, dan kan hij dat geld beter gebruiken om met vervroegd pensioen te gaan

23-03-2018 15:40:44 stora

Niet alleen de lusten maar ook de lasten En ik vind ook dat hij 1 x per maand heel erg hoofdpijn moet hebben.Niet alleen de lusten maar ook de lasten

23-03-2018 15:42:05 allone

@stora : vrouwen van 60 hebben meestal niks meer 1x per maand

23-03-2018 15:45:28 stora

Hij is zijn hele leven man geweest en heeft dus beter verdiend dan de vrouwen daar.

Dus zijn pensioen is ook beter.

Misschien moet hij ook maar een pensioen naar verdienste van een vrouw krijgen. @allone , krijgt hij met terugwerkende kracht.Hij is zijn hele leven man geweest en heeft dus beter verdiend dan de vrouwen daar.Dus zijn pensioen is ook beter.Misschien moet hij ook maar een pensioen naar verdienste van een vrouw krijgen.

23-03-2018 16:37:30 DrZiggy

En voor vrouwen die man willen worden wordt het helemaal lastig dan. @allone : Volgens mij mag je ook van geslacht veranderen zonder operatie. Er zijn "vrouwen" die nog helemaal niet aangepast zijn.En voor vrouwen die man willen worden wordt het helemaal lastig dan.

23-03-2018 16:41:23 allone

@DrZiggy : ow, kan zijn.. dus dan zou ik ook eens een jaartje kunnen wisselen? soort sabatical

23-03-2018 17:48:14 Fred1234

En dan komt baasje , hee je bent een vrouw geworden je bent ontslagen daaaag pensioen .

23-03-2018 17:50:07 Emmo

Het zou leuk zijn als de periode, inclusief bedenktijd, om van van geslacht te veranderen, meer dan vijf jaar zou bedragen...

