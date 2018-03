Hotel dreigt ingeslikt te worden door de zee

Voor de kust van Groot-Brittanië dreigt een hotel volledig in de zee te vallen, omdat de klif waarop het gebouw zich bevindt aan het afbrokkelen is. Vorige week ontstonden scheuren in de rotsen en deze worden met de dag groter.Het Blue Anchor is een hotel in het Britse kustdorpje Minehead en heeft een prachtig uitzicht op het kanaal van Bristol. Jammer genoeg is net de unieke locatie van het hotel dat voor problemen zorgt. Vorige week trok een zware storm over de regio en ontstonden er scheuren in de rotsen. “De klif wordt met het uur onstabieler. Er moeten onmiddellijk maatregelen komen, of anders zal onze tijd er bijna opzitten”, aldus eigenares Cara Strom in de Britse krant The Mirror.De uitbaatster verspreidde via sociale media beelden om aan te tonen hoe ernstig de situatie is. De beelden werden met een drone gemaakt. Volgens Strom is de situatie momenteel niet echt gevaarlijk voor gasten, maar toch heeft ze alle geplande overnachtingen geannuleerd. Het Britse overheidsdepartement dat zich bezighoudt met ecologische rampen zou het hotel vrijdag geďnspecteerd hebben. Er is nog geen informatie bekend over hoe het nu met het hotel en de klif verder moet.