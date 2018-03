Deze schoen is gemaakt van uitlaatgassen

Twee Amerikaanse bedrijven hebben de koppen bij elkaar gestoken voor de ontwikkeling van een propere schoen. Ze recycleerden uitlaatgassen om een nieuwe kunststof te creëren waarvan ze een paar sneakers maakten.Om de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we minder uitstoten. Helemaal geen uitlaatgassen gebruiken zal waarschijnlijk nooit mogelijk zijn, maar daar hebben twee bedrijven iets op gevonden. Energiebedrijf NRG Energy en productontwikkelaar 10XBeta hebben de handen in elkaar geslagen en ontwikkelden een schoen op basis van milieuonvriendelijke gassen.Ze gebruikten gassen van een krachtcentrale en maakten er een kunststof van. Toch is het niet de bedoeling om deze sneakers op de markt te brengen. De firma’s willen hiermee andere bedrijven tonen dat uitlaatgassen niet zomaar in de lucht moeten worden gepompt. Ze hopen dat er andere initiatieven komen om de schadelijke stoffen nuttig te gebruiken.