14-03-2018 10:54:00

Wat een idioot idee, als de wereld echt vergaat, wat moet je dan met dit pakket?Drinkwater lijkt me bijv. essentieel, en ontbreekt.Bovendien, de wereld vergaat niet, hoogstens de mensheid zou kunnen uitsterven, maar dat zal niet in 1 dag of 1 jaar gebeuren.En als de wereld niet vergaat, wat moet je er dan mee?