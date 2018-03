13-03-2018 12:34:16

Laatste edit 13-03-2018 12:35

Tja, dat iemand dat überhaupt doet, is natuurlijk al erg genoeg... Maar de schok was natuurlijk nóg groter, toen het twee jongetjes van 10 jaar bleken te zijn die dat hadden gedaan!!Dit jaar was het, op 12 februari, precies 25 jaar geleden dat dat drama in Engeland plaatsvond. Heel toevallig is het dat ook in januari Dolores O'Riordan van The Cranberries is overleden. Hierdoor dacht ik automatisch terug aan een lied dat zij ooit heeft geschreven over die moord.