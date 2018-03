Non overlijdt in rechtszaal tijdens zaak tegen Katy Perry

Een non die verwikkeld was in een juridisch geschil over een klooster dat Katy Perry graag wil kopen, is vrijdag tijdens een rechtszitting overleden. Kort voor haar overlijden gaf ze nog een tv-interview en riep ze de zangeres op af te zien van de koop.



Zuster Catherine Rose Holzman (89) was een van de twee nonnen die zich fel verzetten tegen de verkoop van het klooster door het aartsbisdom van Los Angeles. Perry zou het pand in 2015 kopen voor 14,5 miljoen dollar (12,9 miljoen euro) van het aartsbisdom, maar de nonnen staken hier een stokje voor.



Zuster Catherine Rose en zuster Rita Callanan voelden zich ongemakkelijk bij de verkoop aan de I Kissed a Girl-zangeres, omdat Perry volgens hen 'staat voor alles waar ze niet in gelooft'. Ze verkochten het klooster op eigen houtje aan een restauranteigenaar, zonder toestemming van het aartsbisschop.



Volgens advocaten van het aartsbisdom hadden de nonnen hier het recht niet toe. Door het overlijden van de non loopt de rechtszaak vertraging op.



De aartsbisschop van Los Angeles, Jose Gomez, reageerde met een verklaring op het overlijden van de non. "Zuster Catherine Rose heeft de kerk jarenlang met toewijding en liefde gediend. Vandaag herinneren we haar leven met dankbaarheid." Kort voor haar dood sprak zuster Catherine Rose nog met een tv-ploeg van Fox11 LA. In haar laatste interview deed ze een dringende oproep aan de zangeres. "Aan Katy Perry, stop alsjeblieft. Het doet niemand goed. Veel mensen raken hierdoor gekwetst."

Reacties

12-03-2018 16:06:36 allone

Stamgast



Is de spanning en opwinding haar teveel geworden?

12-03-2018 17:18:10 Samui-Axe

Ach, ze was 89, hier heeft haar vroedvrouw geen schuld aan gehad.

12-03-2018 17:36:21 HHWB

Oudgediende



T S Wat maakt het uit wie het koopt, Die restauranthouder kan er later alsnog een bordeel van maken...

