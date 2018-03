Ruil een tuintegel voor een plant

Almeerders kunnen binnenkort een tegel uit hun tuin omruilen voor een plant. De gemeente Almere hoopt dat mensen minder tegels en meer groen in hun tuin plaatsen.



Door groenere tuinen is er meer ruimte voor vlinders, bijen en insecten. Ook wordt er dan volgens de gemeente minder warmte in de stad vastgehouden en kan regenwater makkelijker de grond in.



Vanaf 24 maart tot en met 24 juni kunnen Almeerders met een tegel terecht bij de twee recycleperrons in Almere Buiten en Poort of het Upcyclecentrum in Haven.

Reacties

12-03-2018 12:18:01 droefsnoet

Junior lid

WMRindex: 21

OTindex: 1

Dat zou ik ook wel willen. Ons betegelde terras is van de gemeente en wij mogen er geen tegels uithalen en iets planten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: