Klokken zijn de kluts kwijt

Het is een mysterie voor Dennis en Concetta Mertens uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Sinds een paar weken zijn de klokken en wekkers die op een stopcontact zijn aangesloten, helemaal de kluts kwijt.



De familie Mertens vroeg zich op Facebook af of meer mensen last hebben van dit merkwaardige feit. En wat bleek? Er waren meer mensen in de wijken Schuytgraaf en Singelkwartier die de klokken telkens weer goed moeten zetten.



Nutsbedrijf Liander denkt een verklaring te hebben voor het tijdrovende fenomeen. Door onderhoud aan de stroomkabels in de grond, wordt er meestal een noodaggregaat ge´nstalleerd dat 51 hertz doorgeeft in plaats van de gebruikelijke 50 hertz.



Hierdoor raakt het tijdsbesef van vrijwel elk elektrisch apparaat in de war. De tijd lijkt dan ook af en toe even stil te staan.

