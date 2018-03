Liefdevol verzorgd zwijntje opgegeten door adoptieouders

Een Canadees stelletje wordt op sociale media door de mangel gehaald nadat ze hun geadopteerde zwijntje Molly neerschoten en opaten. Het beestje adopteerden zij uit een dierenopvang in de Canadese stad Vancouver, dat daar liefdevol was verzorgd.



'Je moet wel een speciaal soort mens zijn om een beestje te adopteren uit een dierenopvang en deze alleen maar mee naar huis neemt om te doden en op te eten', schrijft een medewerker van de opvang hun facebookpagina.



Het Vietnamese hangbuikzwijntje - niet bedoelt voor consumptie, maar als huisdier - verbleef enige tijd in de opvang, waar zij in de watten werd gelegd. Voor haar werd een nieuw thuis gezocht. In januari leek dat te zijn gelukt, maar al snel werd duidelijk dat de adoptieouders andere plannen met Molly hadden.



Het personeel is 'kotsmisselijk' en 'ontzettend overstuur' van het nieuws dat hun geredde zwijntje Molly niet terecht was gekomen in een liefdevol huis, maar bij een stel dat het dier nog geen maand later neerschoot en opat. ,,We zijn er kapot van.'' De organisatie gaat nooit meer een zwijntje laten adopteren. ,,In tegenstelling tot honden en katten is het risico dat ‘pet pigs’ op een bord belanden simpelweg te groot.”



Ook op sociale media wordt met afgrijzen gereageerd op het nieuws. Als snel ontstond op Twitter de hashtag #MollyThePig die enige tijd trending topic was.

Reacties

Ik heb hier een beetje dubbel gevoel over; maakt het zoveel verschil dat het ene varken wel en het andere niet wordt opgegeten?

Misschien smaakte dit liefdevol verzorgde zwijntje wel veel beter dan varkens die te dicht op elkaar in een stal zitten.

Eigenlijk zouden alle varkens liefdevol verzorgd moeten worden.. vóór ze worden opgegeten



@allone : Je hebt gelijk wat de verzorging vooraf aangaat voor alle dieren. Maar dit varkentje was duidelijk als huisdier bedoeld en ook zo meegegeven, dat is wrang voor deze instelling die juist zo goed mogelijk voor het diertje gezorgd heeft.

