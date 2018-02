Zeldzaam natuurfenomeen op de waddeneilanden

Op Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog is maandag aardig wat sneeuw gevallen. Op Ameland ligt op sommige plekken al vijf centimeter sneeuw.Die sneeuwval heeft te maken met het snow lake-effect: een in de Verenigde Staten vrij bekend, maar in Nederland zelden voorkomend natuurfenomeen.Bij dit zogenaamde warmwatereffect trekt koude lucht over het warmere zeewater. De lucht wordt dan onstabiel en daarna ontstaan wolken, waaruit hevige sneeuwbuien kunnen vallen.Deze buien trekken heel langzaam het land op en daardoor kan er veel sneeuw vallen. De stroming is westelijk, maar de wind waait op de grond uit oostelijke of noordoostelijke richting. De sneeuw blijft dan liggen vanwege de koude wind.De komende dagen kan er op de Waddeneilanden nog meer sneeuw vallen. Maandag was de eerste (lokale) ijsdag van het jaar. Op Terschelling werd het overdag -2,4 graden. Het is de laatste ijsdag sinds 2013. In het Noorden en Zuid-Limburg zijn maandag de laagste temperaturen gemeten.