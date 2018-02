Winkel verkoopt gemummificeerde baby en hoofden

Een gemummificeerde baby uit Chili of een gekrompen hoofd van een indiaan uit het Amazone-gebied. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Museumwinkel in Nijmegen verkoopt het. Er is ook kritiek."We verkopen spullen die je bij een ander niet zo snel vindt", zegt Nicolette Naphausen. Acht jaar geleden startte ze met twee vrienden de Museumwinkel.com "We hebben een winkel en atelier in Nijmegen. We zijn met zijn drieën begonnen, maar hebben nu dertien medewerkers en we verkopen ook online." De Museumwinkel verkoopt opgezette dieren en historische stukken, zoals mummies, schedels en skeletten."Voor de dieren werken we samen met dierentuinen. Wij betalen voor de dode dieren en zetten deze dan op. We werken met professionele preparateurs. Twee van hen zijn onlangs wereldkampioen geworden. Zij zijn soms wel dagen bezig met een dier. Door deze stukken kunnen mensen en kinderen zien hoe mooi de natuur is."De mummies komen komen veelal uit het buitenland. "We krijgen ze aangeboden van musea of archeologen. Of ze komen uit een erfenis. Of we krijgen ze via verzekeringsmaatschappijen."Goedkoop is het niet. De vraagprijs voor het Egyptische mummiehoofd is 47.000 euro. Maar er is zeker interesse, zegt Naphausen. "Een Zweed met een privémuseum heeft interesse in de mummie."Pronkstuk vindt Naphausen een 150 jaar oud gekrompen hoofd. "Dat is een hoofd van een man die in de negentiende eeuw door indianen werd onthoofd. Nadat zijn hoofd werd afgehakt werd zijn schedel verwijderd. Zijn huid werd gekookt zodat deze in kon krimpen. Daarna werd de mond dichtgenaaid zodat de geest van de man niet kon ontsnappen."Of het niet luguber is, een mummie of afgehakt hoofd in de kast of vensterbank? "Ik snap dat mensen dat kunnen vinden. Aan de andere kant: dit hoort bij de geschiedenis van de mens." Naphausen benadrukt: "Het is legaal en we hebben bij ieder stuk de juiste papieren en certificaten."Volgens Naphausen is er steeds meer interesse in de opgezette dieren en mummies. "Mensen willen graag iets unieks in huis. Iets dat je nergens anders vindt. Als mensen dat willen en op een verantwoorde manier een stukje geschiedenis of natuur in huis kunnen halen, zijn ze bij ons aan het juiste adres."Bij het Rijksmuseum van Oudheden zijn ze minder enthousiast. "Ik vind dat dit echt niet kan", zegt directeur Wim Weijland. "Ik vind het persoonlijk niet kunnen, maar ook als museumdirecteur niet. Ik vind dat je enig respect moet hebben voor menselijke resten."Weijland ​is op zich niet tegen het tonen van mummies. "Daarin heb je rekkelijken en preciezen. Er zijn ook musea die helemaal geen mummies tonen, maar zo ver gaan wij niet."Het valt de directeur op dat op de mummies veel uiterlijkheden te zien zijn, dat zou hij nooit zo in het museum zetten. Hij zegt dat zijn museum vijftien soortgelijke gemummificeerde hoofden bezit. Die liggen, ingewikkeld in linnen, in een depot.Voor Weijland is het duidelijk: "Dit is gericht op de sensatiebeluste verkoop. Ik zou het ethisch niet in mijn hoofd halen om dit te kopen of te verkopen."