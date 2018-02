Het lijkt wel een hoerenbuurt, bewoners balen van rode verlichting

De Nesciostraat in Barneveld wordt sinds vorige week donderdag rood verlicht, omdat vleermuizen daar minder gevoelig voor zijn. Maar de associatie met een hoerenbuurt is snel gemaakt en daar zijn de bewoners op z'n zachtst gezegd niet blij mee.'Het ziet er niet uit', zegt Diana van den Heuvel die in de nieuwbouwwijk woont. 'Ze hebben het hier nu al over de rosse buurt en die naam wil je gewoon niet hebben.'De bewoonster is niet de enige die boos is. De buurt heeft inmiddels gezamenlijk een klacht ingediend bij de gemeente. 'Ik heb de gemeente gebeld. Daar zeiden ze dat deze wijk op de vliegroute ligt van de vleermuizen', vertelt Van den Heuvel.Woordvoerder Bertil Rebel van de gemeente Barneveld bevestigt dat verhaal. 'Bij het opstellen van het bestemmingsplan voor deze wijk is gekeken naar de Flora- en faunawet. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort en als gemeente moeten we ons aan die wet houden.'Mei vorig jaar deed het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen (NIOO-KNAW) onderzoek naar de invloed van licht op de natuur. Uit dat rapport blijkt dat de ogen van vleermuizen gevoelig zijn voor blauw en ultraviolet licht, maar minder voor oranje- en roodkleurig licht.Extra zuur is dat de wijk al zeker een jaar bezig was om straatverlichting in de nieuwbouwwijk te krijgen. 'Ik vermoed dat de vliegroute van de vleermuizen de reden is dat het zo lang heeft geduurd', zegt bewoner Frank van der Lubbe.De buurt is vooral boos dat ze niet op de hoogte is gebracht door de gemeente. Van der Lubbe: 'Dan hadden we er misschien nog iets van kunnen vinden. Ik hoop nu dat ze alsnog met een alternatief komen.'De gemeente laat weten dat ze in overleg met natuurorganisaties kijkt of er een alternatief is voor het rode licht.