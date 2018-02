Niemand gaat zo vroeg met pensioen als de Fransen

Jarenlang werden de Grieken afgeschilderd als potverterende luilakken en kampioenen vroegpensioen. Maar het zijn de Fransen die als eersten ophouden met werken.



De Franse werknemer gaat gemiddeld met 60 jaar met pensioen, een Griek op zijn 62ste. Ook Belgen en Luxemburgers gaan vroeger, gemiddeld met 61 jaar.



Dat blijkt uit een studie van het Nidi, een instituut dat onderzoek doet naar bevolkingsvraagstukken. Nederlanders gaan gemiddeld met 63,5 jaar met pensioen. Nederland is daarmee een middenmotor onder de Oeso-landen, de 30 rijkste industrielanden. Gemiddeld voor de Oeso is een pensioenleeftijd van 65 jaar.



Het Nidi keek naar de maatregelen die verschillende westerse landen nemen om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden. In de meeste gevallen pakken regeringen dat probleem aan door de pensioenleeftijd te verhogen. Maar een aantal landen, waaronder Polen, verlaagt de pensioenleeftijd in de toekomst juist. In 2060 kan de Pool met 65 jaar met pensioen, nu is dat 66 jaar.



Overigens wil de officiŽle pensioenleeftijd niet altijd iets zeggen. In Turkije bijvoorbeeld is de pensioenleeftijd 60 jaar, maar houden mensen gemiddeld pas op hun 66ste op met werken. Ook in de VS en in Zweden werken mensen langer door. Dat heeft vaak te maken met de karige pensioenen.

Reacties

En ik moet minimaal tot mijn 71 (of was het al 72)ste werken

Quote:

De wettelijke pensioenen in België zijn laag. Een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact evenveel verdiend heeft in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland, heeft het laagste pensioen in België. De pensioenkloof bedraagt 11 tot 43 procent. De oorzaak van het lage pensioen ligt bij de pensioenrechten, niet bij het langer of korter werken.



bron @mithe : Je mag hier ook eerder stoppen hè, heb je alleen minder geld de laatste jaren. Net als in België.

23 oktober 2025. Ik heb net in mijn agenda gezet, dat ik dan met pensioen ga.

@Sjaak , is het de bedoeling dat we je dan geraniums gaan sturen?

@stora : Kom je ze dan ook water geven? We gaan veel reizen.

@Sjaak :

23 oktober 2025. Ik heb net in mijn agenda gezet, dat ik dan met pensioen ga.

Reizen klinkt goed zo lang duurt dat niet meer.. dan vieren we met je meeReizen klinkt goed

S Hier kan ik als Paus zijnde voor de verandering eens wat zinnigs over zeggen. In Frankrijk was de pensioengerechtigde leeftijd heel lang 60 jaar. De regering Hollande heeft dat verhoogd naar 62 jaar en het was de bedoeling die in kleine stapjes nog steeds verder te verhogen tot 65 jaar. Toen kwam de verkiezingsstrijd tussen Emmanuel Macron en Marine le Pen. Le Pen beloofde dat zij als president de pensioengerechtigde leeftijd weer zou terugbrengen naar 60 jaar. Hoe zij dit wilde financieren, vertelde zij er niet bij. Macron moest toen om gekozen te worden beloven dat hij de pensioengerechtigde leeftijd zou handhaven op 62 jaar. Van het oorspronkelijke plan om die leeftijd te verhogen naar 65 jaar komt dus helemaal niets terecht. Wel is het zo dat er een toeslag is voor arme mensen die alleen de Franse AOW hebben. Die toeslag krijgen de mensen pas met 65 jaar. Tot zover dit bericht uit Vaticaanstad.

Maar het voelt wel oneerlijk. Ik zal dan meer dan 50jaar werken voordat ik een volledig pensioen mag (ik werk sinds mijn 15, en vanaf 20 fulltime). Tegen over 30/40 jaar wat mijn opa's en oma's moesten werken (vanaf hun 20ste gerekend)



Ook al moet de pensioenleeftijd wel gewoon omhoog, en hoe sneller hoe beter.



Maar het voelt wel oneerlijk. Ik zal dan meer dan 50jaar werken voordat ik een volledig pensioen mag (ik werk sinds mijn 15, en vanaf 20 fulltime). Tegen over 30/40 jaar wat mijn opa's en oma's moesten werken (vanaf hun 20ste gerekend)

Ook al moet de pensioenleeftijd wel gewoon omhoog, en hoe sneller hoe beter.

En het werk wat je opa's en oma's deden was ook zwaarder.

Wij hebben tegenwoordig voor alles een machine.

Bv wassen, afwassen, boren, schroeven. Bedenk maar iets en wij hebben het makkelijker.

En het werk wat je opa's en oma's deden was ook zwaarder.

Wij hebben tegenwoordig voor alles een machine.

Bv wassen, afwassen, boren, schroeven. Bedenk maar iets en wij hebben het makkelijker.

Zelfs fietsen, met versnellingen of zelfs een e-bike.

@stora :

dat hoop je.. mijn opa leefde nog toen zijn zoon stierf.

@allone , dat zou bij wet verboden moeten worden dat een ouder zijn kind overleefd

@stora : goed plan goed plan

