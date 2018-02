Heroische Poolse koe ontsnapt uit slachthuis en vlucht naar eiland

Nadat Nederland al had kennisgemaakt met koe Hermien, die ontsnapte uit een slachthuis en wekenlang door het bos rondzwierf, heeft Polen nu zijn eigen vrijgevochten koe.



Het dier ontsnapte vorige maand in het zuidwesten van Polen met enig spektakel uit een slachthuis en verblijft nu al drie weken op een eilandje.



De eigenaar doet in Poolse media zijn verhaal. Hij zag zijn koe uit het slachthuis ontsnappen en toen een van zijn medewerkers het dier probeerde te vangen, brak de koe een van zijn armen.



Het dier zette haar vlucht voort in het water en zwom naar een eiland. Daarbij ging ze zelfs even kopje onder. Een week lang probeerde de boer de koe te vangen, maar tevergeefs. Hij besloot haar daarom maar elke dag eten te brengen.



Brandweermannen deden samen met een dierenarts nog een vergeefse poging de koe van het eiland te halen. Zij zette het opnieuw op een zwemmen en kwam 50 meter verderop terecht op een ander eiland.



Pogingen om het dier te verdoven liepen op niets uit. De koe was bang, maar zag er volgens de brandweer verder goed uit.



De eigenaar wil zijn koe nog steeds terug, maar overweegt haar te laten doodschieten door een jager. Politici vinden dat het dier moet blijven leven. Een politicus biedt zelfs een geldbedrag aan voor de "koeienheld" die haar laat leven.



"Ze is als een held ontsnapt en niet bezweken voor brandweermannen, die haar met een boot kwamen halen", zegt een andere politicus tegen een Pools nieuwsmedium.



"Ik ben geen vegetariŽr, maar de standvastigheid en wil om te vechten voor het leven is van onschatbare waarde. Daarom wil ik er alles aan doen om deze koe met pensioen te sturen en haar een natuurlijke dood te gunnen."

Een politicus biedt zelfs een geldbedrag aan voor de "koeienheld" die haar laat leven Dat is een uitspraak die hij nooit kan waarmaken. Dat is een uitspraak die hij nooit kan waarmaken.

"Ik ben geen vegetariër, maar de standvastigheid en wil om te vechten voor het leven is van onschatbare waarde.

Geeft hij/zij ook een geldbedrag voor alle zieke kindjes in Afrika of alle doodzieke mensen in het ziekenhuis, die de standvastigheid en wil om te vechten voor het leven hebben? Geeft hij/zij ook een geldbedrag voor alle zieke kindjes in Afrika of alle doodzieke mensen in het ziekenhuis, die de standvastigheid en wil om te vechten voor het leven hebben?

