Hardnekkige piemel verschijnt weer op brug in Vriezenveen

Het is zonder twijfel een van de meest opmerkelijke brugversieringen in Twente; de zes meter grote piemel op de brug over het kanaal in Vriezenveen. De provincie dacht dat het de twee jaar oude creatie verwijderd had, maar door slijtage aan het wegdek keert deze nu weer terug.Wie de kunstenaars zijn, is een raadsel, maar dat ze niet al te snugger zijn, staat buiten kijf. Overduidelijk hebben ze de intentie gehad om de piemel zo op het wegdek te tekenen dat, wanneer de brug omhoog staat, ook de penis in volle glorie te bewonderen is. Daarbij is echter niet goed gekeken naar de techniek van de brug; die opent namelijk aan de andere kant. Het geslachtsdeel - met daarnaast de tekst 'geil man' - wijst zodoende naar beneden, in plaats van naar boven.De 'piemelbrug' valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel. De creatie is al twee jaar oud, zo vertelt de brugwachter van dienst, na een telefoontje met zijn meerdere. Hij staat op vanuit de stoel in de wachttoren en kijkt naar de piemel. „Ik weet dat ze geprobeerd hebben hem te verwijderen, ze zijn er met teer overheen geweest. Als het vochtig is dan zie je hem ook niet.”Maar nu de zon er fel op schijnt, is de penis goed te zien. „Ik ben er aan gewend geraakt, maar nu je het zegt... het lijkt wel alsof 'ie terugkeert, alsof je hem nu weer beter ziet. Ze zullen toch weer actie moeten ondernemen.” Opmerkingen heeft de vrolijke brugwachter er nooit over gehad, laat staan dat hij er last van heeft. „Ik vind het wel een geinig iets, eigenlijk”, besluit hij. „Echt een kwajongensstreek.”Petra Timmer, woordvoerder van de provincie, vindt de gekalkte piemel niet grappig. „Het is niet leuk, het is ook niet om te lachen. Het is gewoon zonde, want het is een openbare voorziening. We hopen ook dat het niet weer gebeurt.”Timmer laat weten dat de provincie na het weekend gaat proberen om de creatie van de brug te verwijderen.