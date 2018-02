Kassajuf roofde supermarktkluis leeg

Een ex-kassajuf van de Coop in Den Bosch is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het leegroven van de kluis. Ze stal in etappes zove

11-02-2018 14:58:09 stora

Ze komt er makkelijk mee weg.

Een taakstraf en terugbetalen.

11-02-2018 15:10:55 jero

@stora : Helemaal onderaan het artikel komt er nog 6 maanden celstraf bij.

11-02-2018 15:14:54 stora

Als ze de supermarkt nog een keer besteelt dan moet ze zitten.

Alles wat ze niet op de bank heeft gezet mag ze houden.

