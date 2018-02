Tiener ontdekt fout in boek over quantummechanica

Een 15-jarige scholier in IJsland heeft een fout ontdekt in een lesboek over quantummechanica. Halfdan Ingi Gunnarsson ontdekte dat de schrijvers twee modellen door elkaar hadden gehaald."Het begon toen ik met een vriend over quantumcomputers sprak. Ik wilde weten hoe die werken, dus zocht ik boeken over de quantummechanica uit."Halfdan realiseerde zich dat de schrijvers van een lesboek het over het Rutherford-Bohr-model hadden, terwijl ze het Heisenberg-Schrödinger-atoommodel bedoelden. "Ik wist niet zeker of ik het goed had, dus vroeg ik het aan mijn leraar. We ontdekten dat het in het Zweedse origineel ook fout stond."Samen met zijn leraar stuurde Halfdan een correctie naar de IJslandse onderwijsraad. Daar bevestigden twee natuurkundigen de vindingen. De uitgever is inmiddels op de hoogte gesteld.Halfdan is verbaasd over alle aandacht die zijn vondst krijgt. "Ik snap dat de meeste mensen het niet gezien zouden hebben, maar er moet toch iemand zijn die het doet."