Man ontdekt dat hij niet de vader is van zijn zoon

Een man die anoniem het verhaal deed van hoe hij ontdekte dat hij niet de vader was van zijn zoon, wordt geprezen om zijn mooie reactie op het nieuws.

Dat is wel nieuws wat binnenkomt dat je dan opeens niet de vader blijkt. Maar voor die jongen waren het ook onzekere tijden, van, wil hij me nog wel. Gelukkig hebben ze een goede relatie samen.

05-02-2018 19:22:09

Gelukkig spreekt zijn hart meer dan wat er zwart op wit staat, want zo is het leven dus niet. Fijne man dat hij er voor deze zoon is op een goede manier dat heeft hij juist nu in de pubertijd zo hard nodig. Ik vind het jammer dat moeders juist op zo'n moment dit gemene stootje onder de gordel verkoopt terwijl ze misschien alleen maar boos is op die andere man.