Onbekende geeft slapende student 100 pond

Een studente in Engeland is op zoek naar een medereiziger die haar zaterdag een flink geldbedrag had toegestopt toen ze lag te slapen in de trein. "Op mijn schoot lag 100 pond. Ik moest ervan huilen", schrijft ze op Facebook.Ella Johannessen had een hele rottige dag achter de rug. In de trein van Londen naar Leeds belde ze haar moeder.Die vertelde ze over de problemen die ze allemaal had. "Ik was vooral gestrest en overstuur over mijn financiŽle situatie", schrijft ze. "Ik vertelde haar hoe weinig geld ik had. Hoeveel zorgde ik mij maakte om mijn financiŽn en ik raakte overstuur. Daarna hing ik op en ging ik slapen."Ella sliep ongeveer een half uur. Toen ze wakker werd, ontdekte ze een servet op haar schoot. Daaronder lag 100 pond, omgerekend zo'n 113 euro."Ik begon te huilen - dat was omdat ik je zo ongelooflijk dankbaar ben", schrijft ze. Ze vindt het bijzonder dat iemand zoiets over heeft voor een onbekende.Het geld ťn de bijzondere daad doet de 23-jarige studente erg goed, vertelt ze. In de afgelopen anderhalf jaar verloor ze haar vader, haar opa en haar oma. De gift van de onbekende deed haar beseffen dat er nog goedheid is in de wereld. "Ik zal je goedheid doorgeven", belooft ze. Aan de BBC vertelt Ella dat ze vrijwilligerswerk gaat doen in haar woonplaats Leeds.Ella hoopt dat de gulle gever haar berichtje op Facebook leest. Het bericht is inmiddels duizenden keren gedeeld.