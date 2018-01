1870 kilo zwerfvuil levert scholieren Noordoostpolder grof geld op

In twee jaar tijd hebben leerlingen van vijf scholen en sportvereniging Marknesse (SVM) in totaal zo'n 1870 kilo zwerfvuil opgeruimd en bij de gemeente Noordoostpolder ingeleverd. Dat deden ze niet voor niets. Elke volle zak van 240 liter leverde hen 2,50 euro op. Donderdag werd in het gemeentehuis de pilot Buitengewoon Schoon afgerond en liepen leerlingen met cheques ter waarde van 500 tot 2750 euro de deur uit.



De resultaten: in 2016 (toen nog niet iedereen meedeed) werden 153 zakken van 240 liter vol plastic, metaal en drankenkartons ingeleverd. Goed voor bijna 350 kilo zwerfafval. Een jaar later ging het om 217 zakken en maar liefst 1525 kilo. De enorme toename in gewicht komt doordat in het tweede jaar veel meer metaal en blik in de zakken zat.



Elke deelnemer had zijn eigen spaardoel: vernieuwing van de kantine, een nieuwe dug-out, appels voor in de ochtendpauze of een pannakooi. Maar het belangrijkste was dat de straten van de Noordoostpolder een stuk schoner zouden worden. En, zoals wethouder Andries Poppe het naar eigen zeggen met een moeilijk woord zei: gedragsverandering.



Omdat basisscholen in Noordoostpolder sinds kort hun afval kunnen scheiden houdt de proef voor hen op. Afgesproken is dat de gemeente SVM en Aeres vmbo 2,50 euro per volle zak blijft geven.

29-01-2018 12:09:30 DrZiggy

S Kijk, als ik nou geld zou krijgen voor mijn afval in plaats van dat ik ervoor moet betalen, zou ik dat helemaal niet erg vinden!





29-01-2018 13:15:24 botte bijl

die scholieren deden/doen nuttig werk. mooi dat ze ervoor worden beloond

29-01-2018 18:16:51 Emmo

@DrZiggy : Helemaal mee eens. Als ik met 240 liter vuil aan kom dragen, dan moet ik er voor betalen

29-01-2018 18:19:49 stora

Op mijn werk staan ze bv op minder dan een meter van een vuilnisbak en ze gooien het gewoon op straat.

Ik vind het een goede actie want jong geleerd is oud gedaan

29-01-2018 20:04:43 botte bijl

@DrZiggy : @Emmo :

29-01-2018 22:34:02 Mamsie

Leuk dat de kinderen er wat aan verdienen maar echt bizar dat het nodig is.

Kan het de mensen dan écht niet schelen dat ze er een rotzooi van maken?

