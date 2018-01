27-01-2018 20:22:35

Laatste edit 27-01-2018 20:23

Laatst was een benzinepomp hier in de buurt ook extra goedkoop. Er stond een file van 200 meter voor. In het voorbij rijden becijferde ik dat daar tanken me op die dag maar liefst €2,50 voordeel zou opleveren. (Gesteld dat mijn tank haast leeg zou zijn. Quod non.) En daarvoor stonden ze een half uur in de rij!