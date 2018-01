Megaboete door loktiener voor Zeeuwse supermarkt wordt verscheurd

De eigenaar van een Spar in het Zeeuwse Rilland kan opgelucht ademhalen. De megaboete van 1360 euro die hij kreeg nadat een loktiener een biertje kocht in zijn winkel wordt kwijtgescholden. De ondernemer had eerst een officiële waarschuwing moeten krijgen, voordat de torenhoge boete werd uitgeschreven.



De boete van 1360 euro die supermarktexploitant Carlo de Neve op 29 juli ontving van de gemeente Reimerswaal viel rauw op zijn dak. Een kassière zou een loktiener die geen identiteitsbewijs bij zich had een biertje hebben verkocht. ,,Ik heb nog nooit een waarschuwing gehad en nu krijg ik ineens een boete van 1360 euro. Terwijl we er zelf alles aan doen om te voorkomen dat we minderjarigen alcohol verkopen."



Toch hield de waarnemend burgemeester van Reimerswaal, Piet Zoon, voet bij stuk. ,,En het is niet zo dat dit van de ene op de andere dag zomaar gebeurt. We houden stelselmatig controles. Dat betekent dat horecabedrijven, supermarkten, club- en buurthuizen zijn gecontroleerd of worden gecontroleerd. Als jij houder bent van een vergunning op grond van de drank- en horecawet dan weet je dat je geen drank aan jongeren mag schenken."



Wel zei hij in september in een raadsvergadering dat ondernemers altijd eerst een officiële waarschuwing krijgen, voordat zij beboet worden. En die uitspraak heeft ertoe geleid dat de gemeente de boetes nu, na zes maanden, toch kwijtscheldt. De supermarkt kreeg namelijk nooit eerder na een controle een waarschuwing vanwege de verkoop van alcohol aan een minderjarige.



Supermarkteigenaar Carlo de Neve was niet de enige gedupeerde. Ook andere ondernemers uit de gemeente die een loktienerboete kregen, hoeven deze niet te betalen.



Het gebruik van loktieners in het naleven van de leeftijdsgrens van alcoholverkoop door ondernemers is al jaren onderwerp van discussie. Een boete die werd uitgeschreven aan het Utrechtse Café van Henk Westbroek werd eerder ook al kwijtgescholden. Dit gebeurde omdat het inzetten van 'loktieners' in cafés juridisch niet gegrond bleek. De gemeente Utrecht liet toen het volgende weten: ,,We hebben juristen er naar laten kijken en het blijkt dat we minderjarigen niet mogen inzetten. Als ze alcohol kopen in cafés zijn ze zelf namelijk ook strafbaar. In feite vragen we mensen om iets te doen wat niet mag." Bij supermarkten speelt dat niet: jongeren mogen daar wel alcohol kopen, maar winkels mogen het niet verkopen.

Quote:

jongeren mogen daar wel alcohol kopen, maar winkels mogen het niet verkopen jaja jaja

Wij hebben er 1 gehad die het elke dag probeerde.

Maar de verkoper mag diep in de buidel tasten als die betrapt wordt.

@allone , jongeren krijgen ook geen straf als ze sigaretten kopen.Wij hebben er 1 gehad die het elke dag probeerde.Maar de verkoper mag diep in de buidel tasten als die betrapt wordt.

je zult toch later je (klein)kinderen moeten uitleggen dat je ooit 'loktiener' was

@botte bijl dan zeggen die kleinkinderen, dat is hetzelfde als een lokfiets, daar mag je ook niet op rijden.

Zo'n megaboete is dit nu ook weer niet voor een bedrijf, €1360,-. Vind dat nogal meevallen voor zo'n overtreding.



Ze hadden natuurlijk wel eerst een waarschuwing moeten krijgen, maar de kreet megaboete is wel overdreven.

@stora :

een loktiener op een lokfiets, kan het nog erger een loktiener op een lokfiets, kan het nog erger

@BatFish : Ja hoor, je hebt een eigen bedrijf dus je bulkt van het geld. Ik zeg je, ook voor deze ondernemer is het veel geld.

