Boete voor tennisser voor meespelen Australian Open

De internationale tennisfederatie (ITF) heeft de Duitse tennisser Mischa Zverev een boete van 45.000 dollar gegeven vanwege zijn zwakke optreden in zijn wedstrijd in de eerste ronde op de Australian Open tegen Chung Hyeon. De boete staat gelijk aan het prijzengeld dat hij verdiend heeft.De boete valt onder een nieuwe regel (First Round Performance Rule) waarbij de ITF extra let of de spelers presteren naar de professionele standaard en niet alleen meedoen aan een toernooi om het prijzengeld voor de eerste ronde op te strijken.Het prijzengeld op de grand slams is de laatste jaren enorm gestegen. Een verliezer in de eerste ronde van de Australian Open toucheert dit jaar het drievoudige ten opzichte van tien jaar geleden.De ITF besloot afgelopen november om de gedragsregels op de grand slams aan te scherpen en strenger te controleren. Daarnaast krijgen spelers vanaf dit seizoen een 'aanmoedigingspremie' van 50 procent van het prijzengeld uit de eerste ronde als zij zich alsnog afmelden op de donderdag voor de start van het hoofdtoernooi. De overige 50 procent gaat naar een lucky-loser.Zverev was de enige speler die dit jaar tijdens de Australian Open in de eerste ronde opgaf. Hij deed dit vanwege een blessure bij een 2-6 en 1-4 achterstand.