Hoofdluis door selfies op middelbare scholen

Steeds meer middelbare scholieren in Vlaanderen kampen met hoofdluis. En daar valt een opmerkelijke verklaring voor te gevenů namelijk selfies. Daarvoor waarschuwt een van de organisaties die verantwoordelijk is voor het medisch toezicht op scholen.



Doordat meiden met lange haren tegen elkaar aanleunen, kunnen luizen 'heel makkelijk' overspringen, waarschuwt de organisatie tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.



"Meestal komen de luizen in het middelbaar onderwijs van een jonger broertje of zusje, maar aangezien jongeren zoveel selfies nemen en ze daarbij tegen elkaar leunen, is het veel makkelijker om het van het ene hoofd naar het andere te springen", zegt een woordvoerder tegen de krant. "Vooral meiden met lange haren hebben er last van."



De organisatie wijst ouders op hun 'belangrijke verantwoordelijkheid'. "We roepen hen op om af en toe hun kind te controleren en het aan de school te melden als het luzien heeft."



Het idee dat selfies hoofdluis kunnen veroorzaken is niet per se nieuw. Ons 'eigen' Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde er in 2016 ook al voor. Het RIVM pleitte toen voor een campagne om jongeren te waarschuwen.

