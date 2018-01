Woedende fotograaf stuurt poederbrief naar Postcode Loterij

Fotograaf Thomas Schlijper geeft de Postcode Loterij een koekje van eigen deeg. Dat hij veel post kreeg vond hij al vervelend, maar de brief waar ’her

Ik ben op een gegeven moment brieven van de Postcodeloterij retour afzender gaan sturen. Dat heb ik 4 of 5 keer moeten doen, maar ik krijg nu al ruim een jaar geen post meer van ze.

20-01-2018 12:29:21

Al die post is nog niet zo erg maar je kan de tv niet aanzetten of je ziet al die vals grijnzende BNers die roepen dat ik mee moet doen.

Dáár word ik nou niet goed van!

Ik zou me als televisieberoemdheid echt doodschamen om aan zoiets mee te doen.