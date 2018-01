Brandweer rijdt naar verkeerde adres

De brandweer is zondagochtend, toen ze de grote boerderijbrand in Slenaken wilde gaan blussen, uitgerukt naar het verkeerde adres. Dat bevestigt een woordvoerder.Meerdere brandweerwagens arriveerden in eerste instantie bij een woning aan de Oude Maastrichterweg in Gulpen, terwijl ze aan de Maastrichterweg in Slenaken moesten zijn.De brandweer onderzoekt nog hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. De woordvoerder bevestigt dat er als gevolg van de adresverwisseling vertraging is opgelopen bij het blussen van de brand. Hoeveel tijd er verloren is gegaan, is moeilijk te zeggen.Ondertussen heeft de politie het onderzoek naar het ontstaan van de brand op zich genomen. Maandagavond was de oorzaak nog niet duidelijk.