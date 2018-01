Door gezichtsoefeningen drie jaar jonger lijken

Dat suggereert een nieuw onderzoek, verschenen in het blad JAMA Dermatology. “Nu is er enig bewijs dat gezichtsoefeningen het uiterlijk van het gezicht verbeteren en enkele zichtbare tekenen van veroudering beperken,” concludeert onderzoeker Murad Alam. “De oefeningen vergroten en versterken de gezichtsspieren, waardoor het gezicht steviger wordt (en de vorm van een jonger gezicht krijgt).”



Alam en collega’s trekken die conclusie op basis van een onderzoek onder 27 vrouwen die tussen de 40 en 65 jaar oud waren. De vrouwen ondergingen een trainingssessie die 90 minuten duurde en waarbij ze verschillende gezichtsoefeningen werd aangeleerd. Vervolgens kregen ze de opdracht om die oefeningen gedurende acht weken elke dag, dertig minuten lang te doen. En daarna moesten ze de oefeningen gedurende twaalf weken om de dag, dertig minuten lang doen.



Voorafgaand aan het onderzoek, na acht en na twintig weken waren foto’s van het gezicht van de vrouwen gemaakt. Die foto’s werden voorgelegd aan twee dermatologen die verschillende aspecten van het gezicht beoordeelden aan de hand van de Merz-Carruthers Facial Aging Photoscales en tevens de leeftijd van de vrouwen moesten schatten. De dermatologen gaven aan dat de boven- en onderkaak naarmate de tijd vorderde, voller werd. Daarnaast schatten de dermatologen de vrouwen steeds jonger. Eerst was de gemiddelde geschatte leeftijd van de vrouwen 50,8 jaar. Na acht weken was het 49,6 jaar en na twintig weken 48,1 jaar. “Dat betekent dat ze over een periode van twintig weken bijna drie jaar jonger leken,” benadrukt Alam. De vrouwen waren zelf ook heel tevreden over het resultaat.



Het onderzoek suggereert dat gezichtsoefeningen echt werken. Vervolgonderzoek onder een grotere groep proefpersonen is echter hard nodig, zo benadrukt Alam. Maar als de resultaten ook tijdens een grootschaliger onderzoek overeind blijven, zou dat een doorbraak zijn. Individuen hebben dan immers “een goedkope, niet-giftige manier om er jonger uit te zien of de resultaten van andere cosmetische of anti-verouderingsbehandelingen die ze ondergaan, te vergroten.”



Maar hoe kunnen gezichtsoefeningen er precies voor zorgen dat je er jonger uitziet? Het heeft alles te maken met de opbouw van het gezicht. Wanneer je ouder wordt, wordt jouw huid minder elastisch. Daarnaast worden de vetkussentjes tussen de spieren en huid dunner. Die vetkussentjes – die als een legpuzzel in elkaar passen – geven je gezicht vorm. Als de huid slapper wordt, gaan die vetkussentjes -die dus ook dunner worden – wat glijden, waardoor het gezicht gaat ‘hangen’. “Maar als de spieren eronder groter worden, heeft de huid meer vulling en die stevigere spieren zorgen ervoor dat het gezicht voller lijkt,” legt onderzoeker Emily Poon uit. “Spiergroei vergroot het volume van het gezicht en gaat de effecten van de met veroudering samenhangende uitdunning van vet en verslapping van de huid tegen.”

Reacties

08-01-2018 14:30:26 De Paus

Oudgediende



S . Dus als je 93 bent, kun je door gekke bekken te trekken eruit zien alsof je maar 90 bent. Nou, dat is een hele vooruitgang

08-01-2018 14:55:51 allone

Stamgast



Maar het zal om het principe gaan: gezichtsoefeningen helpen om er jonger uit te zien (en ik neem aan dat, als je er vroeg mee begint, je er langer jong uit ziet..) @De_Paus: En als je 80 bent, kun je er uit zien als 77Maar het zal om het principe gaan: gezichtsoefeningen helpen om er jonger uit te zien (en ik neem aan dat, als je er vroeg mee begint, je er langer jong uit ziet..)

08-01-2018 15:17:02 Sjaak

Moderator



@allone : Je moet er niet te jong mee beginnen, anders kun je nooit drank en sigaretten kopen.

08-01-2018 15:47:50 Lennox

Oudgediende



@Sjaak : .



Verder zie ik geen aanleiding om er jonger uit te willen zien daar er met mijn leeftijd (50 inmiddels ) niets mis is. Verder zie ik geen aanleiding om er jonger uit te willen zien daar er met mijn leeftijd (50 inmiddels) niets mis is.

08-01-2018 16:22:23 stora

Stamgast



Toen ik vroeger "gezichtsoefeningen"deed zeiden ze altijd: pas maar op als de klok slaat dan blijft je gezicht zo staan.

08-01-2018 16:32:27 stora

Stamgast



@venzje , dat weet ik niet , maar mijn gezicht is wel zo blijven staan

08-01-2018 17:33:00 Mamsie

Oudgediende



Is het niet handiger als vrouwen eens in de spiegel kijken of ze niet een permanent chagrijnige gezichtsuitdrukking ontwikkeld hebben en dáár eens op gaan letten.



Sommige mensen lopen constant tekijken of ze met hun blote voeten in de poep getrapt hebben.

Jeetje, wat een ontevreden rotkoppen kom je soms tegen!

08-01-2018 18:01:20 venzje

Oudgediende



Ik liep mee in de stroom forenzen die zich vanaf het station naar hun werk in de binnenstad sleepten. Uit een zijstraat kwam een wat haveloos uitziende jongere met een vrolijke kop de hoek om. Hij bleef even staan en schaterde in sappig Nimweegs: "Ha! Wat kijken jullie allemaal chagrijnig!"



Laatste edit 08-01-2018 18:01 @Mamsie : Hihi, dat herinnert mij aan een voorval dat 's morgens vroeg al mijn hele dag goed maakte.Ik liep mee in de stroom forenzen die zich vanaf het station naar hun werk in de binnenstad sleepten. Uit een zijstraat kwam een wat haveloos uitziende jongere met een vrolijke kop de hoek om. Hij bleef even staan en schaterde in sappig Nimweegs: "Ha! Wat kijken jullie allemaal chagrijnig!"

