Tjeerd ruimt troep in Veenendaal op

RHENEN - Tjeerd de Vries uit Veenendaal is de troep langs fietspaden spuugzat. Hij is daarom zelf begonnen de wegen in Veenendaal en Rhenen schoon te maken.



Vandaag staat hij op de Cuneraweg. "Ik zag hier tijdens het wandelen blikjes, doosjes, papiertjes, snoeppapiertjes. Kortom, te gek voor woorden. Het was verschrikkelijk."



Tjeerd denkt dat veel van het vuil wordt weggegooid door scholieren. De weg vanaf Kesteren naar Veenendaal is namelijk een schoolroute en tijdens de kerstvakantie ligt er minder troep. "Ook geen boterhamzakjes, die soms gevuld zijn."



Hij heeft al contact opgenomen met de school in Veenendaal. Ook krijgt Tjeerd hulp van anderen. Zo mag hij de volle zakken met troep weggooien bij de buitenplaats Rhenendael.



Tjeerd wil echter nog meer mensen te bereiken. "Ik hoop op heel veel vrijwilligers die zich komen aanmelden, daar word ik dan heel blij van."

Reacties

08-01-2018 11:17:19 Mamsie

Dieptreurig dat dit zo hard nodig is.

08-01-2018 13:38:09 DrZiggy

S Bij ons rijdt gewoon een veegwagen van de rd4 om troep weg te vegen. Natuurlijk ligt er wel eens wat, maar dat is ook zo weer weg.

08-01-2018 16:21:42 venzje

@DrZiggy : Wel eens wat? Als er zelden iets lag, neem ik aan dat er ook geen dure veegwagen voor ingezet zou worden.

08-01-2018 16:43:28 DrZiggy

Dus al helemaal niet zoveel dat ik me eraan kan storen en een actie begin. @venzje : Ik bedoelde dus dat er juist door die veegwagen nog maar af en toe iets lag. Het blijft niet liggen.Dus al helemaal niet zoveel dat ik me eraan kan storen en een actie begin.

08-01-2018 17:04:53 venzje

@DrZiggy : Voor zoiets moet je ook wel tijd hebben en ik vermoed dat jij nog genoeg andere dingen te doen hebt.

