Bevroren haaien aangespoeld op de kust

De bittere kou in Canada en het noorden van de Verenigde Staten eist niet alleen op mensen zijn tol. Ook dieren hebben het moeilijk met het extreme weer. Het is zelfs zo koud dat bij Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts haaien stijfbevroren zijn aangespoeld. ,,Een echt haaienijsje."Haaienorganisatie Atlantic White Shark Conservancy is in de afgelopen dagen bij zeker drie gevallen te hulp geschoten. De haai die ze gisteren aantroffen was zo bevroren dat een autopsie nog zal moeten wachten. Pas als het ruim 4 meter lange dier ontdooid is, kan er meer duidelijkheid komen over waar het dier precies aan is overleden.James Mullin liep langs de baai toen hij zag dat er iets was aangespoeld. ,,Ik vond het best spannend", zo zegt hij tegenover de Cape Cod Times. Mullin maakte foto's en stuurde deze naar een onderzoeksinstituut. Het aangespoelde dier bleek een voshaai te zijn.De plaatselijke haaienbescherming kwam poolshoogte nemen en vond nog een stijfbevroren voshaai. Beide dieren zijn mannetjes en waarschijnlijk gestorven door shock in het ijskoude water. Eenmaal aangespoeld zijn de dieren zo hard als een ijslolly. ,,Een echt haaienijsje", zo merken de haaienbeschermers op.Ook veel zuidelijker komen er dieren in de problemen. Voor de kust van Texas zijn er zeker 18 schildpadden gered die te lijden hadden onder de plotselinge lage temperaturen.