Je eigen eiland bouwen om alcoholverbod te omzeilen

Een groep creatieve Nieuw Zeelanders besloot met oud en nieuw het verbod op het drinken van alcohol in het openbaar te omzeilen door van zand een eigen eiland te bouwen. De politie van Coromandel kon de grap wel waarderen en liet de bouwers tijdens de jaarwisseling met rust.De groep bouwde zondagmiddag het eilandje bij laag water in de omgeving van Tairua op het Coromandel schiereiland. Toen het groot genoeg was voor een picknicktafel, plaatsten ze die er samen met een koelbox voor de drank op. Ze claimden daar 'in internationaal water' te zijn en daardoor buiten het lokale drankverbod te vallen.Het drinken van alcohol in het openbaar is verboden tijdens de nieuwjaarsviering op het schiereiland. Overtredingen kosten rond de 135 euro. Maar daar hadden de creatievelingen geen last van. De politie kneep een oogje toe en de eilandbewoners konden vanaf hun eigen stekje het vuurwerk goed zien.,,Dat is pas creatief denken - als ik er van had geweten, had ik me waarschijnlijk bij hen aangesloten'', grapte de plaatselijke politiecommandant John Kelly.